A terceira xornada de folga de examinadores de tráfico causa a suspensión doutras 300 probas en Galicia

A terceira xornada de folga de examinadores de tráfico convocada esta semana volveu a ter un seguimento de 37 dos 43 examinadores na Comunidade galega, e supuxo a suspensión de novo dunhas 300 probas de circulación en Galicia.

Así o destacou, en declaracións a Europa Press, a delegada en Galicia da Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), Vanesa Fernández, que tamén é membro do comité de folga, quen concretou que este mércores traballaron tres examinadores na Coruña e outro tres en Pontevedra, como o martes.

En global, Fernández subliñou que en toda España o "seguimento foi mellor que onte (martes) no marco da folga convocada de luns a mércores desde o 19 de xuño ata o 31 de xullo en demanda dunha subida do complemento específico.

Preguntada sobre contactos ou avances na negociación deste conflito laboral coa Dirección Xeral de Tráfico, a delegada en Galicia de Asextra subliñou que "non houbo novidade". "A DXT non está nin se lle espera", lamentou.

"Seguimos en folga e as autoescolas sufrindo as consecuencias", resaltou Vanesa Fernández, que espera que a "DXT se decida a facer algo de forma inmediata". "Non temos, de momento, grandes expectativas de que vaian expor unha solución", abundou.

"CUESTIÓN DE VONTADE"

Neste sentido, precisou que a día de hoxe non se convocou de novo ao comité, para o que é necesario que se faga cunha anticipación de 48 horas. "Non creo que antes do luns vaiamos sentarnos nunha mesa", afirmou Fernández.

Con todo, concluíu que se trata dunha "situación bastante sinxela". "É cuestión de vontade, de querer facelo", sentenciou, para reprochar que "co seguimento que houbo non se moveron nadiña de nada".