Tres detidos en Galicia nun operativo da Audiencia Nacional contra o enaltecemento do terrorismo

Tres independentistas galegos, vinculados a Ceivar, foron detidos este mércores en varias localidades de Galicia no marco dun operativo da Audiencia Nacional contra o enaltecemento do terrorismo.

Así o confirmaron a Europa Press fontes próximas á investigación. Ademais, a organización independentista Causa Galiza ratificou que se trata de Ugio C., Fonso L. e Iria C..

As detencións ordenadas pola Audiencia Nacional practicáronse nas localidades galegas de Vilaboa (Pontevedra), Ourense e Santiago de Compostela.

No marco deste operativo levado a cabo pola Guardia Civil, foi arrestado en Vilaboa Ugio C., o mozo independentista galego que o 23 de xullo do 2005 colocou un artefacto explosivo na oficina de Caixa Galicia na praza de Galicia de Santiago.

Os axentes procederon a practicar rexistros na vivenda de Ugio C. en Vilaboa, así como na de Fonso L. en Ourense. A eles súmase a detención de Iria C., militante de Ceivar.