CISNS.- O Ministerio de Sanidade comprométese coas CCAA a ampliar o plan da hepatite C para tratar a todos os pacientes

A ministra de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, Dolors Montserrat, anunciou que se vai a comprometer coas comunidades autónomas a ampliar o Plan Nacional da Hepatite C para tratar cos novos antivirais de última xeración "a todos os pacientes que o necesiten baixo prescrición médica".

Dolors Montserrat preside a reunión do consello Interterritorial de Saúde | Fonte: Europa Press

En declaracións aos medios, antes da reunión do Consello Inteterritorial do Sistema Nacional de Saúde (CISNS) que se celebra este mércores, a titular de Sanidade lembrou que en 2015 e 2016 fixéronse "grandes esforzos" que permitiron tratar xa a máis de 76.000 pacientes con estes fármacos, que demostraron que poden curar a enfermidade en máis do 90 por cento dos casos.

Por iso, considera que agora hai que "seguir avanzando" e "dar o tratamento a todos os pacientes", o que incluiría tamén aos que presentan unha fibrosis máis leve, F0 e F1, xa que inicialmente o plan priorizaba o tratamento aos pacientes máis graves.

Sobre o seu financiamento, Montserrat recoñeceu que en 2015 e 2016 os tratamentos custaron uns 1.600 millóns de euros pero para este ano só serán necesario uns 200 millóns xa que "o custo dos medicamentos baixou".

Ademais, a ministra tamén avanzou que na reunión iniciaranse os traballos para elaborar unha Estratexia Nacional da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), cuxo Día Mundial se celebra este mércores, que incluirá a abordaxe multidiscilplinar, diagnóstico precoz e asistencia sociosanitaria de pacientes e familiares, co obxectivo de dar unha "mensaxe de esperanza" para todos os afectados por esta enfermidade.