As temperaturas irán subindo ata o sábado para caer o domingo, cando volverán a valores normais para a época

As temperaturas volverán sufrir un repunte en gran parte do país durante os próximos días e chegarán a valores altos ou moi altos en amplas zonas, especialmente o sábado 24 no cuadrante suroeste peninsular. No entanto, o domingo espérase un descenso brusco dos termómetros, que volverán situarse en valores normais para esta época do ano.

Calor en Logroño | Fonte: Europa Press

Segundo a Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET), despois duns días de certo alivio térmico e condicións de inestabilidade que afectaron a boa parte do interior peninsular, a entrada dunha masa de aire cálido en niveis medios favorecerá a estabilización da atmosfera e producirase un novo episodio de altas temperaturas.

Así, prevense temperaturas por encima dos valores normais climatolóxicos en gran parte da área peninsular e mesmo é probable que tamén alcance a zonas de Baleares e de Canarias.

Durante este mércores, 21 de xuño, producirase un ascenso de temperaturas en gran parte do país, salvo no oeste de Galicia, extremo suroeste peninsular e nordeste de Cataluña, onde baixarán. Alcanzaranse ou superarán os 30-35ºC na maior parte de zonas, incluíndo o interior de Galicia e do Cantábrico.

O xoves 22 e o venres 23 espérase un descenso importante das temperaturas en Galicia e Cantábrico que alcanzará o Alto Ebro o venres. No resto de zonas, o AEMET indica que continuará o ascenso progresivo, salvo en zonas do oeste de Castela e León e Estremadura, onde poderían baixar algo.

ASCENSO PROGRESIVO

En calquera caso, seguirán superándose os 30-35ºC en boa parte do país, incluíndo zonas de Canarias, e poderíanse alcanzar os 40ºC na zona central do val do Ebro e do Guadalquivir.

O sábado 24 seguirá o ascenso de temperaturas no cuadrante suroeste, con poucos cambios no resto, salvo en Canarias, onde iniciarán un descenso. Poderanse alcanzar os 40ºC en zonas do val do Ebro, Tajo e Guadiana e superaranse claramente no Guadalquivir.

Con todo, a partir do domingo 25, coa entrada dunha DANA (Depresión Illada de Niveis Altos) desde o Atlántico o AEMET vaticina que é moi probable un brusco descenso das temperaturas na maior parte do país, co que as temperaturas recuperarán os valores habituais para a época do ano.

A chegada desta DANA provocará unha forte inestabilización da atmosfera na Península con probables chuvascos e treboadas fortes ou moi fortes, que empezarán o sábado polo interior do cuadrante noroeste e que se intensificarán e estenderán a amplas zonas da Península o domingo, con maior probabilidade na metade norte e centro peninsulares.