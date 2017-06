Pleno.- Feijóo avanza que no segundo semestre do ano atenderase a 3.000 dependentes máis

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzou que no segundo semestre deste ano atenderase a 3.000 dependentes máis, á vez que reiterou os compromisos de alcanzar os 60.000 dependentes atendidos cando finalice esta lexislatura e construír sete residencias nas cidades, onde hai unha maior lista de espera, ata sumar 900 prazas.

O presidente da Xunta no pleno do Parlamento de Galicia. | Fonte: Europa Press

Fronte ás críticas do portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, quen alertou dos "elevados" tempo de esperas para entrar nas residencias de maiores e esixiu, entre outros puntos, a dotación de máis prazas para alcanzar "a media do Estado", Feijóo reivindicou a súa xestión.

"Hai máis dun 30 por cento máis de prazas que cando gobernaban vostedes, seis veces máis de atención no fogar e o triplo de dependentes atendidos, de 14.000 a 48.775", enumerou o xefe do Executivo, quen avanzou que no segundo semestre do ano incrementarase o número de dependentes atendidos con outros 3.000.

"Farémolo porque non enganamos a ninguén, teremos diñeiro para facelo e somos un país solvente", proclamou, antes de reivindicar, ademais, que 2017 será o ano "con máis prazas de residencias". "Só será peor que 2018, 2019 e 2020, porque seguiremos crecendo en residencias, dependentes atendidos e axudas ao fogar", apostilou.

"O noso peor dato é tres veces mellor que o seu", engadiu o presidente autonómico, quen situou en 375,6 millóns de euros os recursos destinados polo seu Executivo á atención de maiores e discapacidades, con servizos como o de teleasistencia que "non hai un só galego que o solicitou e que non o reciba".

PROPOSTAS DO PSDEG

Fronte á defensa da súa xestión por parte de Feijóo, o portavoz parlamentario do PSdeG advertiu que "os hospitais buscan fogar a persoas que non poden volver a casa" e incidiu en que "para igualar a media española" de prazas sostidas con fondos públicos farían falta máis de 3.700.

Así, pediu a Feijóo que "abra as residencias públicas xa construídas" e que "desbloquee" o convenio da Deputación de Lugo activando "13 residencias na provincia". "A medio prazo" demandoulle tamén que impulse "un programa ambicioso de ata 2.000 prazas" máis e non só as 900 comprometidas no sete grandes urbes.

"Necesita 50 millóns de euros para iso", concretou Fernández Leiceaga, quen acusou á Xunta de "aplicar un imposto non formulado" aos maiores ao "obrigalos a optar pola libranza ou unha residencia privada porque non hai alternativa pública". "Condena aos maiores con menos recursos á necesidade e á incerteza", reprobou.

"NON USE A DEPUTACIÓN DE LUGO"

"Se quere falar en serio de prazas de residencia, falamos; pero non use a Deputación de Lugo", replicou Feijóo, quen aludiu a que os conflitos no seo do PSOE na institución, plasmados na xestión da sociedade pública de Suplusa, son os que dificultan a apertura das residencias.

Segundo Feijóo, "o problema entre Suplusa e a Deputación de Lugo é continuado e constante". "Hai uns deputados que din unha cousa e outro, outra. En que parte do PSOE milita vostede?", preguntouse, antes de reprobar que, antes das municipais, "activásese unha oferta de emprego para enganar a centenares de persoas que aínda non tomaron posesión porque non abriron nin unha soa residencia".

Despois de que os socialistas apoiasen a apertura no Congreso dunha comisión de investigación sobre o accidente ferroviario de Angrois e tras a intervención deste mércores, Feijóo ironizou con que ten "a sensación" de que "máis que recuperar o corazón" Leiceaga retomou "o instinto de supervivencia".

Pola súa banda, reafirmouse na súa xestión dos servizos sociais e, despois de subliñar que Galicia lle deu tres maiorías absolutas "continuadas", "o importante é non defraudar aos compatriotas", polo que se comprometeu a "seguir traballando".