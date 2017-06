Investigado un veciño de Muimenta (Lugo) por apropiarse dunha motocicleta valorada en 2.000 euros

A Guardia Civil imputou en calidade de investigado a un veciño de Muimenta (Lugo) de 35 anos de idade como presunto autor dun delito de apropiación indebida por apropiarse dunha motocicleta valorada en 2.000 euros.

Segundo informou o Instituto Armado, a imputación produciuse ás 9,30 horas do martes na localidade de Cospeito. Os feitos ocorreron en outubro de 2014 cando a persoa investigada supostamente apropiouse no termo municipal de Cospeito dunha motocicleta valorada en 2.000 euros.

Por outra banda, a Guardia Civil imputou en calidade de investigado ás 19,40 horas do martes a un cidadán de orixe romanesa como presunto autor dun delito de furto.

Os feitos tiveron lugar entre as 18,00 e as 19,30 do martes nun supermercado da localidade de Foz (Lugo), onde supostamente se produciu un furto de varias coitelas de afeitar por un importe de 110 euros.

A Benemérita indicou que non se descartan máis investigados proximamente relacionados con este delito de furto. Mentres, a citada persoa investigada foi posta a disposición xudicial.