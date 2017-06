Educación aclara que a LOMCE permite que Filosofía sexa obrigatoria en Bacharelato e quen decide son as comunidades

O ministro de Educación, Cultura e Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, sinalou que a LOMCE permite que Historia da Filosofía sexa materia troncal en 2º de Bacharelato. Con todo, indicou que se trata dunha elección das comunidades autónomas e dos centros escolares, na que o Goberno non ten decisión.

Iñigo Méndez de Vigo na sesión de control ao Goberno no Congreso | Fonte: Europa Press

Así respondeu o ministro a unha pregunta, no Pleno do Congreso, realizada polo deputado de En Marea, Miguel Anxo Fernán-Vello, que cuestionou a Méndez de Vigo sobre as súas intencións para recuperar esta materia que, ao seu xuízo, foi colocado nun "chanzo inferior" a pesar da súa "importancia na formación do alumnado".

Ante as críticas do deputado galego, o ministro propúxolle dúas formas para solucionar esta situación. "Ou me dá máis competencia para establecer máis materias troncales ou dígame cal quito", declarou, para lembrar que no segundo curso de Bacharelato as materias troncales son Historia de España, Lingua e Literatura, terceiro idioma, Latín e Coñecemento do Medio.

HAI UN PACTO EDUCATIVO EN MARCHA

Neste sentido, Méndez de Vigo lembrou que "hai un pacto educativo en marcha" no Congreso, e emprazoulle a buscar unha solución e a presentala no devandito escenario. "Estudareino con moito gusto", concluíu.

A Fernán-Vello non lle serviu a resposta do ministro, a quen acusou de usar "palabras vacias, sen compromiso real", tal e como, ao seu xuízo, "adoita" o Goberno do PP. O deputado de Unidos Podemos pediu o regreso de Historia de Filosofía para corrixir o "desatino da LOMCE" e sinalou que esta decisión tomada polo exministro de Educación, Juan Ignacio Wert, débese a que os 'populares' "recelan do mundo das ideas e do saber".

O 'MEA CULPA' DO PP

Sobre este asunto pronunciouse recentemente a portavoz de Educación do PP no Congreso, Sandra Moneo, que entoou o "mea culpa" do seu grupo polo tratamento da Filosofía na lei.

"Cremos que neste mundo, cada vez máis tecnolóxico, é importante a formación humanística, cun replanteamiento da Filosofía. Temos que entoar o 'mea culpa' neste sentido", dixo a deputada, que avanzou que para a negociación do pacto educativo no Congreso os 'populares' van propor que esta materia se imparta na educación obrigatoria e nos dous cursos de Bacharelato.

POLÍTICA DE BOLSAS

O titular de Educación tamén tivo que responder na sesión de control a unha pregunta do socialista Ignacio Urquizu en materia de bolsas. Na súa intervención, Urquizu reprochou os recortes nestas axudas e os atrasos tanto nas convocatorias, lembrándolle que as do próximo curso aínda non se publicaron, como no pago.

Ante estas críticas, Méndez de Vigo defendeu que para o seu Goberno o dereito á educación e á igualdade de oportunidades é "prioritario" e, por iso, nos orzamentos previstos para 2017 prevíronse as dotacións máis altas da serie histórica: 1.520 millóns de euros.

Neste sentido, o deputado do PSOE acusou ao PP de orzar alto e executar pouco, unha denuncia á que o ministro respondeu sinalando que cando os socialistas gobernaban o sistema de bolsas era "insustentable" e era, en parte, culpable da débeda que atesouraba España hai anos. "Agora pretendemos unir o dereito á educación cun sistema sustentable", declarou Méndez de Vigo.