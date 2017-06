Atopan falecido ao home desaparecido desde o luns no Barco de Valdeorras (Ourense) tras ir pescar

O corpo sen vida do home que desaparecera o luns no Barco de Valdeorras (Ourense) tras saír a pescar foi atopado na mañá deste mércores nun regato da aldea de Arcos de Vilamartín.

Segundo informou o 112 Galicia, tívose constancia do achado a través do alcalde de Vilamartín de Valdeorras pasados uns minutos das 10,00 horas.

Fontes da Guardia Civil explicaron a Europa Press que o corpo, que non presenta signos externos de violencia, foi localizado nunha poza dun río ao que acudira a pescar.

A familia do home, segundo concreta o 112, denunciara a súa desaparición o mesmo luns no cuartel da Guardia Civil do Barco de Valdeorras.

Tras a denuncia, púxose en marcha un operativo de procura. Ademais, un familiar informou da desaparición ao 112 Galicia sobre as 15,00 horas da tarde do martes.

A partir de aí, o 112 Galicia requiriu a colaboración do GES de Valdeorras e de Protección Civil do Barco e de Vilamartín de Valdeorras.