Ferido o condutor dunha furgoneta tras chocar contra un autobús en Coles (Ourense)

O condutor dunha furgoneta resultou ferido na mañá deste mércores ao chocar o seu vehículo contra un autobús de transporte urbano no municipio ourensán de Coles.

Segundo informou o 112 Galicia, o accidente ocorreu sobre as 9,10 horas deste mércores na estrada que vai de Cudeiro a Gustei, en Coles.

Un particular alertou do sinistro ao 112 Galicia, tras o que o persoal do 112 Galicia puxo a situación en coñecemento de Urxencias Sanitarias, Garda Civil de Tráfico, Policía Local, Protección Civil e Bombeiros de Ourense.

O home ferido neste sinistro foi trasladado a un centro hospitalario, segundo concretaron as mesmas fontes.