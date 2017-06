Agarrada entre o BNG e o PPdeG na Cámara pola ausencia dunha deputada nacionalista

Un cambio na orde do día no pleno do Parlamento galego deste mércores provocou a polémica entre o presidente da Cámara, Miguel Santalices, o grupo do PPdeG e o do BNG, despois de que unha das preguntas dos nacionalistas decaese pola ausencia no hemiciclo da deputada Montse Prado que, segundo os populares, "estaba facendose a foto" fóra.

O pleno deste mércores incluía unha modificación pola cal se incluían dúas preguntas orais ao Goberno galego en primeiro lugar no canto do debate das proposicións non de lei pendentes. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, era o encargado de contestar a esas dúas cuestións.

Tras a primeira cuestión contestada ao PSdeG, tocaba a quenda de que o BNG preguntara sobre a reconstrución dun estaleiro de ribeira en Moaña. Nese momento non se atopaba no hemiciclo a deputada Montse Prado, autora do texto, polo que o presidente da Cámara, Miguel Santalices, decidiu, tras consultar co letrado, que a cuestión decaia coa posibilidade de que se formule no próximo pleno.

Así, Santalices explicou que "se cambiou a orde do día porque o conselleiro tiña outra historia" este mércores que lle impedía estar máis tarde presente na Cámara. O presidente achacou a situación a "un descoido" do grupo do BNG e mostrou a intención de que a pregunta "quede para a próxima sesión".

CRUZAMENTO DE REPROCHES

Con todo, nunha iniciativa posterior, o deputado do PPdeG Alberto Pazos Couñago botou en cara a Montse Prado que non estivese na Cámara cando lle tocaba preguntar ao Goberno para "sacarse fotos" cos pensionistas manifestantes que se atopaban ás portas do Pazo do Hórreo. "Impórtanlle máis as manifestacións que o debate rigoroso", espetou o popular á nacionalista.

Ante isto, Montse Prado replicou que "ninguén advertiu ao BNG de ningún cambio na orde do día", á vez que denunciou que "mete bastante medo", o "abuso continuado dos dereitos dos deputados". Tamén, censurou que o "estilo de macarrismo dos señor Pazos lévelle a usar calquera cousa".

Aquí, a portavoz do BNG, Ana Pontón, queixouse de que non se lle trasladou "absolutamente nada" no tocante a cambios na sesión deste mércores, máis aló das modificacións ocorridas o martes, e tachou o ocorrido de "falta de respecto".

En cambio, o presidente do Parlamento respondeu que "non é exacto" o que apunta o BNG, posto que asegura que informou verbalmente a Pontón de "que había sucesivos cambios na orde do día". Así mesmo, fontes ligadas á Presidencia sinalan que se enviou un correo electrónico o pasado luns aos grupos nos que figuraban todas as alteracións na orde do día.