Galicia rexistrou unha primavera seca e a terceira máis cálida da serie histórica

Galicia rexistrou unha primavera "atípica" este ano, con precipitacións escasas e temperaturas elevadas que a sitúan como a terceira máis cálida da serie histórica.

Termómetro, calor | Fonte: Europa Press

Así se desprende do informe climatolóxico elaborado pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, presentado este mércores en rolda de prensa pola directora xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, Cruz Ferreira.

A temperatura media deste período situouse nos 12,2 graos, é dicir, 1,82 graos por encima dos valores normais da serie rexional e que a sitúan como a terceira primavera máis cálida, despois dos anos 1997 e 2011.

Ademais, as precipitacións foron inferiores aos valores normais da época, en concreto un 17 por cento menos ao caer 257 litros de media por metro cadro.

O mes de marzo destacou por ser un mes cálido, de contrastes e cambios significativos, con temperaturas próximas aos 30 graos e mínimas de -5 graos entre as xornadas do 22 ao 24. Os valores máis altos déronse no terzo norte e no interior de Lugo, e as precipitacións concentráronse nos primeiros e nos últimos días.

Abril, pola súa banda, foi un mes moi cálido e "extremadamente seco", cunha temperatura media de 14,1 graos e máximas "altas". A anomalía media de precipitacións foi dun 83 por cento por baixo do normal, sendo este mes o máis seco da serie histórica con valores próximos a 1982.

En contraposición, o mes de maio foi "húmido" e un período "de cambios bruscos", con choivas por encima da media climatolóxica (un 24 por cento) que se manifestaron a través de treboadas e frontes moi activas.

Sobre todo, destacou a xornada do día 26 na que se superaron os 9.000 raios sobre Galicia o maior valor rexistrado desde o impulso da rede de detección de raios en 2010. Á súa vez, déronse temperaturas moi elevadas para esta época do ano, cunha media de 17 graos e con valores próximos a 1989.

VERÁN "CÁLIDO"

A responsable de Calidade Ambiental tamén aproveitou a presentación deste balance para realizar un avance das previsións meteorolóxicas para o período de verán.

Neste sentido, a medio prazo espérase un verán cálido, con temperaturas elevadas e precipitacións escasas, pero próximas á "normalidade" nesta época do ano.