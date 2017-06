A Xunta decidiu abrir expediente informativo, que pode derivar en sancións, ás empresas de autobús por incumprimento "flagrante" dos servizos mínimos establecidos para a folga deste martes e mércores, que continuará as próximas semanas, de maneira indefinida, ata que haxa unha solución ao conflito.

Os conselleiros de Infraestruturas e de Educación | Fonte: Europa Press

Así o anunciaron este mércores os conselleiros de Infraestruturas e Educación, Ethel Vázquez e Román Rodríguez, respectivamente, tras analizar conxuntamente o impacto dos paros na área de Goberno do Parlamento galego --coincidindo coa sesión de control no pleno da Cámara--.

Estes paros provocaron que na primeira xornada quedasen sen transporte escolar 67.500 alumnos e neste segundo día de folga uns 57.000, posto que, aínda que o incumprimento dos servizos mínimos nestes servizos foi maior o mércores, moitos pais puideron prevelo.

Así, por provincias, segundo os datos facilitados pola Administración autonómica, o incumprimento dos mínimos nos traxectos escolares alcanzou o 86% en Pontevedra, deixando sen servizo a 25.649 nenos; situouse no 62% na Coruña e afectou a 17.194 alumnos; ascendeu ao 92% en Ourense, con 7.146 estudantes sen autobús e quedou no 70% en Lugo, o que repercutiu sobre 7.200 mozos.

EXPEDIENTE E POSIBLE SANCIÓN

A preguntas dos xornalistas, Ethel Vázquez explicou que o expediente se abre "directamente ás empresas", para que indiquen "por que incumpriron" os servizos mínimos "que eran garantía" do dereito de acceso á educación e, por tanto, de "un dereito dos nenos e das familias".

"Esperaremos a ver que nos informan as empresas e posteriormente procédese a abrir un expediente sancionador", sinalou. Con todo, sobre o contido desa sanción, apuntou que se dará a coñecer "cando se teña a decisión tomada", tras analizar "os datos" que acheguen as compañías.

NON HAI MARCHA ATRÁS

Cuestionada sobre se é posible que o seu departamento dea marcha atrás co plan de reordenación das liñas, ao que se opoñen tanto os sindicatos como a patronal pola integración do transporte escolar en liñas regulares en zonas do rural --cren que suporá perda de traballo e negocio--, Vázquez respondeu que o documento é "a garantía do emprego" e de que haxa servizos a partir de agosto.

Así, aínda que admitiu que "mellorable todo é mellorable", rexeitou a proposta das federacións Transgacar, Anetra e Fegabus (que representan a un 90% das empresas afectadas polo novo plan) de seguir prestando os servizos desde agosto para elaborar un novo anteproxecto con máis calma.

Respecto diso, a conselleira afirmou que esas son "alternativas que se tiñan encima da mesa e que xa se analizaron" e que "non son legais nin se poden admitir". "Son intereses propios das federacións", engadiu. "Intereses empresariais e económicos. Nós estamos aquí para traballar polo emprego e polos servizos", contrapuxo.

REPROCHES ÁS EMPRESAS

De feito, a titular de Infraestruturas volveu a centrar as súas reproches nas federacións de empresas ao censurar que "non se poden utilizar os dereitos dos traballadores" como forma de "coacción" ao Goberno.

Con isto, referiuse ao argumento que esgrimen Transgacar, Anetra e Fegabus segundo o cal a negociación dos convenios colectivos (por provincias) está supeditada a un novo plan que contemple as súas reivindicacións.

E é que a convocatoria de folga por parte das centrais responde a dous puntos fundamentais: a oposición á reordenación das liñas ao estimar que suporá redución de emprego e o bloqueo da negociación colectiva.

En canto ao futuro dos postos de traballo, a conselleira insistiu este mércores en que "non se van a perder 1.000 empregos, como se está dicindo", duns 7.000 que, segundo as centrais, hai no sector.

Neste sentido, a dirixente autonómica subliñou que o interese é "garantir" o volume actual "e mesmo incrementalo", mediante un aumento "substancial" do número de coidadores nos traxectos escolares, para velar por esa outra premisa do plan, que "son os nenos" e que vaian "de forma segura" nos autobuses.

Ethel Vázquez tamén asegurou que o documento elaborado pola súa consellería é "garantía do tecido empresarial galego, adaptado ás necesidades" da comunidade, e que pretende mellorar e "modernizar" a mobilidade no medio rural.

SE HAI NOVA REUNIÓN, POR SEPARADO

Por último, acerca de se haberá novo contacto para verse con organizacións sindicais e patronal, tras o plante do luns derivado da convocatoria por separado e non a tres bandas, indicou é que "vendo" o ocorrido este martes e mércores cun incumprimento "masivo" dos servizos mínimos, este "non é o camiño do diálogo", aínda que volveu a asegurar que as portas de Infraestruturas están "abertas" porque "hai que traballar conxuntamente".

Con todo, reiterou que cre que os intereses de cada unha das partes son "distintos", e por iso avogou prol explicar as intencións da Xunta "detidamente, de forma máis ordenada e sosegada" por separado. "Os foros é mellor canto máis pequenos, e sobre todo se os intereses son distintos", sentenciou.

"PREXUÍZOS A MILES DE FAMILIAS"

Pola súa banda, o conselleiro Román Rodríguez lamentou que a folga afectase a "miles de familias", cuns "prexuízos moi importantes de conciliación" e a "limitación" do dereito de acceso aos centros "usando un servizo complementario como é o transporte escolar".

"Nunha sociedade democrática todos temos os nosos dereitos e tamén uns deberes. A folga é un dereito, pero tamén leva o deber de cumprimento dos servizos mínimos. Non se pode impedir o acceso á educación", aseverou o titular de Educación.