O Ministerio do Interior explicou que as detencións do tres independentistas galegos levadas a cabo este mércores en Galicia realizáronse no marco da 'Operación Jaro II' nas provincias da Coruña, Pontevedra e Ourense ao considerar que estas persoas "dirixían unha armazón de enaltecemento e xustificación da actividade da organización terrorista Resistencia Galega".

Así, Interior explicou que axentes da Garda Civil detiveron este mércores a tres persoas como presuntas autoras de "varios delitos de enaltecemento do terrorismo e xustificación da actividade da organización terrorista Resistencia Galega".

A operación foi desenvolvida integramente en Galicia nas provincias de Pontevedra --co arresto de Ugio C.--, A Coruña --en Santiago detiveron a Iria C.-- e Ourense --onde detiveron a Fonso L.--.

O tres detidos, segundo destaca Interior, "ocupaban postos de dirección dentro da organización Ceivar", desde onde, segundo subliña, "organizaban os actos de propaganda e exaltación da organización terrorista Resistencia Galega e dos seus membros".

Ademais, a Garda Civil practicou tres entradas e rexistros en vivendas das localidades da Graña en Vilaboa, Santiago de Compostela e Vilamarín (Ourense), e incautouse de diverso material en formato papel, así como en soporte informático para o seu estudo.

OUTUBRO DE 2005

As investigacións iniciáronse por mor das detencións efectuadas pola Garda Civil en outubro de 2015 no marco da 'Operación Jaro', que se saldou con nove persoas detidas por integración en organización terrorista e enaltecemento do terrorismo.

Agora, a 'Operación Jaro II' é, segundo concreta Interior, a continuación da primeira. De feito, sinala que a análise da documentación intervida "puxo de manifesto a existencia dunha armazón organizativa de apoio a Resistencia Galega" cuxa "misión principal era o enaltecemento e a xustificación da actividade da organización terrorista".

Esta operación, segundo apunta Interior, "é froito do constante esforzo que a Garda Civil vén realizando para detectar e actuar sobre as organizacións terroristas e as súas estruturas de apoio".

A operación, coordinada pola Fiscalía da Audiencia Nacional, foi realizada baixo a dirección do Xulgado Central de Instrución Número 6 da Audiencia Nacional. As investigacións continúan abertas e non se descartan novas actuacións, segundo sinala Interior.