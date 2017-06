O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pediu "investigar ata o final" o ocorrido antes da compra do Banco Popular por parte do Santander, co foco nas últimas ampliacións de capital, á vez que afirmou que a presidenta do Santander, Ana Patricia Botín, díxolle que se "estudará" a posibilidade de manter a marca do Pastor.

O presidente da Xunta no pleno do Parlamento. | Fonte: Europa Press

Na sesión de control, revelou que, "72 horas" despois de que se ratificase a compra do Banco Popular por parte do Santander, remitiu un escrito a Botín con varias peticións, entre elas a de "manter a marca do Banco Pastor" e engadiu que a banqueira lle trasladou que se "estudarían".

"Dime que vai estudar todas e cada unha das consideracións do presidente da Xunta e chamoume para reiteralo", remarcou Feijóo, quen, ademais de manter a marca do Pastor, por entender que beneficiaría aos traballadores e contribuiría a preservar o emprego, tamén trasladou ao Santander a necesidade de "velar polos pequenos accionistas".

Así, segundo explicou, no escrito que enviou a Botín, non só defendeu manter o emprego, senón que remarcou que os traballadores da entidade "non teñen ningunha responsabilidade" sobre o ocorrido e que "a moitos se lles obrigou a comprar accións do banco, polo que agora mesmo os seus postos de traballo corren perigo e teñen accións a valor cero".

Deste xeito, á marxe de manter márcaa Pastor, tamén expuxo que se faga "unha peza separada" para estudar "como se pode indemnizar aos accionistas que acudiron á última ampliación de capital".

"QUE SE INVESTIGUE ATA O FINAL"

Nunha resposta conxunta a Ana Pontón (BNG) e Luís Villares (En Marea), que manifestaron o seu malestar pola acumulación de ambas as cuestións e o seu escepticismo fronte aos "titulares" dados por Feijóo, o presidente tamén recalcou que el dirá "o que pensa" e que, o que considera é, que "hai que investigar o que ocorreu" antes da "liquidación" do Popular.

"Creo que hai que investigar como mínimo as últimas ampliacións de capital e emisións de accións, as condicións en que moita xente comprou accións nas últimas ampliacións de capital do Banco Popular. Na miña opinión, hai que investigalo ata o final", aseverou.

"FRONTE COMÚN"

Tanto Pontón como Villares censuraron a acumulación das preguntas nun único debate, mentres que o xefe do Lexislativo, Miguel Santalices, sinalou que o regulamento o permite e apelou á súa condición de deputado "máis veterano" da Cámara para sinalar que hai "múltiples antecedentes" en cuestións que se cinguen ao mesmo asunto. "Se todos están de acordo e non lles gusta, cambien o regulamento", instou.

A continuación, iniciouse un debate bronco no que Pontón e Villares cargaron con dureza contra Feijóo afeándolle tamén o proceso das caixas de aforro galegas, ademais do ocorrido co Popular. Cun euro na man, que "ao común dos mortais non lle dá nin para un café", a dirixente nacionalista sinalou que esta moeda bastou a Botín para "meter na súa bolsa da compra" o Popular.

Pontón incidiu na duplicidade de oficinas e os empregos en xogo, e acusou a Feijóo de ratificar "a desaparición do sistema financeiro galego". "Onde estaba vostede mentres se puña en marcha a liquidación do Pastor? Nos biosbardos? Vostede sabía que se ía a producir a venda por un euro? Fixo algo ou volveu ser cómplice?", preguntouse.

Ao tempo, Pontón apelou a facer "unha fronte común" no Parlamento para que se manteña a marca do Banco Pastor, garántase o emprego e a rede de oficinas no rural. E é que, aínda que celebrou que Feijóo tamén apoie este extremo, advertiu de que "unha conversación que non se plasma en compromisos concretos ten o mesmo valor que as que se marca Rajoy con Trump".

Tamén pediu "solucións" para todos os pequenos accionistas e non só os que acudiron ás últimas ampliacións de capital. Finalmente, sobre a aposta de Feijóo pola investigación, preguntouse se o PP aceptará "a ampliación" da comisión activada na Cámara autonómica para investigar o proceso das caixas ou todo se reducirá a "palabras" sen "investigar máis".

"EUCALIPTO" DO SECTOR FINANCEIRO E ACUSACIÓNS A ARIAS

"A liquidación do Popular Pastor é o epitafio do sistema financeiro galego", proclamou o portavoz de En Marea, Luís Villares, quen definiu ao Santander como "o eucalipto" do sector financeiro na comunidade e denunciou o "espolio". "Por que non actuaron os mecanismos reguladores se podían suspender a cotización en bolsa? Por que a dirección do Popular non tomou medidas?", preguntouse.

Ao seu xuízo, calquera outro presidente autonómico estar a formular estas preguntas, pero "Feijóo é un presidente manso e mudo". Devandito isto, manifestou a súa convicción de que "non se fixo nada" porque existía unha operación dirixida "a que o Santander quedase co Pastor".

Villares, quen tamén reivindicou que se manteña a marca do Pastor, sinalou que Santander "explota a banca como a Xunta explota o monte, de costas ao país" e alertou do "drama do emprego", á vez que insistiu en saber "quen recibiu do chivatazo" do que ía ocorrer co Popular.

Na súa intervención, Villares tamén lanzou duras acusacións contra José María Arias Mosquera, "o presidente do Banco Pastor ata ser adquirido polo Popular, que ordenou destruír documentos por un presunto branqueo de capitais".

"Desta operativa beneficiáronse entidades investigadas na Gürtel por máis de 1.200 millóns, como saíu na investigación. Non tivo tempo de ver a quebra do banco porque estaba coa trituradora, como fan no PP cos papeis de Bárcenas", engadiu, antes de subliñar que a Feijóo lle debía parecer "un bo xestor" cando o "nomeou presidente do Consello Social da USC".

DEFENSA DA SÚA XESTIÓN

Na súa resposta, Feijóo reprobou que Villares, "abusando" da súa inmunidade como parlamentario atribuíse "graves delitos" a unha persoa, á vez que defendeu a súa xestión no sector financeiro galego, asegurando que volvería dar os pasos que permitiron que Galicia preserve unha entidade, Abanca, "coa súa sede en Galicia".

Tamén sinalou que o proceso das caixas produciuse nun contexto de crise no que desapareceron practicamente todas as de España e rexeitou aceptar "leccións" do BNG ou de En Marea no que se refire ao cumprimento de "compromisos". "Todo o que fixen tíveno que facer finalmente só", defendeu.

Por último, insistiu en que non calará o que "pensa" sobre o ocorrido co Pastor e reivindicou que decisións da Xunta, como a da arbitraxe para as preferentes, permitiron a 40.000 galegos recuperar os seus aforros. "De leccións, nada", resolveu.