Pleno.- A Cámara chama a fomentar as linguas de signos na educación e ao desenvolvemento de dereitos de persoas xordas

O Parlamento galego realizou este mércores unha declaración institucional para impulsar a lingua de signos na educación e en defensa dos dereitos lingüísticos das persoas xordas.

Con motivo do Día das Linguas de Signos Españolas, a Cámara deu lectura a esta declaración na que se recoñece o dereito do acceso á educación en condicións de igualdade de nenos xordos no marco de "un enfoque bilingüe-bicultural", baseado na aprendizaxe tanto da lingua de signos como da lingua oral da contorna.

Por iso, empraza ás administracións a "tomar conciencia" de que o éxito académico das persoas xordas pasa "por atender tamén as súas necesidades e demandas respecto ao desenvolvemento efectivo dos seus dereitos lingüísticos".

Así, lémbrase que a convención sobre os dereitos das persoas con discapacidade establece a obrigación dos Estados de "facilitar a aprendizaxe da lingua de signos", así como de promover a identidade lingüística das persoas xordas en plena igualdade que o resto.

De tal forma, o Parlamento galego subliña que "calquera medida que se tome en consideración para avanzar en políticas educativas inclusivas para o alumnado xordo debe incorporar de forma unívoca as linguas de signos", "non só como linguas de cultura e de comunicación, senón tamén como linguas curriculares".

A isto únese a petición de que "se o que se pretende é deseñar escolas nas que todos poidan desenvolver as súas verdadeiras capacidades" é "imprescindible a participación de profesionais xordos" para que "todos poidan desenvolver as súas verdadeiras capacidades".