Os representantes sindicais de UGT, CIG e CC.OO. no sector do transporte acusaron á Xunta de "demonizar" os piquetes na folga de autobuses e negaron que exista unha "pinza" coa patronal para presionar á Administración mediante o incumprimento dos servizos mínimos.

Ademais, cren que os centros escolares debían informar aos pais sobre a folga --había decretados servizos mínimos do 100%, pero o seu incumprimento supuxo afectar a 67.000 alumnos o martes e uns 57.000 este mércores--.

Non descartan, así mesmo, ampliar a indefinida a convocatoria de paros, actualmente para os martes e mércores ata que non se resolva o conflito.

Xa desde este martes, os sindicatos valoraron o "éxito" no seguimento da folga, e atribuírono ao malestar dos traballadores.

"RETOMAR AS NEGOCIACIÓNS"

En rolda de prensa este mércores, o portavoz da CIG, Xesús Pastoriza, acusou á Xunta de estar "demonizando" aos piquetes, ao negar a existencia de incidencias.

Mentres, lamentou "non ter noticias" da Consellería de Infraestruturas para retomar as negociacións, á vez que culpou ao departamento autonómico da ruptura das mesmas. Neste sentido, dixo que foi quen rompeu as conversacións "desconvocando unha reunión pactada entre o tres partes".

En similares termos pronunciouse o representante de UGT, Miguel Reboiras, quen asegurou que se trata dunha "folga limpa", en alusión ás xornadas de paro do martes e deste mércores. Como o seu compañeiro da CIG, criticou que a consellería non movese " ficha" para convocar ás partes a unha reunión.

Nunha comparecencia coincidente no tempo coas declaracións que realizou a titular de Infraestruturas no Parlamento de Galicia, o tres centrais instaron á conselleira Ethel Vázquez, a "recapacitar" e negociar a "tres bandas" un plan de transporte público "consensuado".

PERDA DE EMPREGOS

Respecto diso, volveron a asegurar que o actual plan da Xunta suporía a perda de 1.000 empregos, dun total duns 7.000, mentres que responsabilizaron á Administración autonómica de que, finalmente, a folga de dous días no sector levouse a cabo.

Dela, dixeron que o seguimento é "total", mentres que negaron unha "pinza" entre patronal e sindicatos para non cumprir cos servizos mínimos.

Do plan da Xunta, expuxo que supón "un atentado contra os traballadores e as pequenas empresas, que se verán abocadas ao peche". Marcos Pérez, de CC.OO., advertiu, en alusión á posible convocatoria dunha folga indefinida, que os traballadores "non van tolerar nin soportar o que se pretende facer". "Isto non é unha folga testemuñal", apostilou Xesús Pastoriza.

Con todo, afirmou que a representación sindical ten "a man tendida" para retomar o diálogo. "Hai que acordar con todos o plan", recalcou. Por outra banda, tanto el como os demais responsables sindicais afirmaron que existen "mecanismos legais" para que empresas que renunciaron a determinadas liñas poidan continuar.

"Poderíase dar a concesión a outras empresas e en dous anos traballar para sacar un novo plan", dixo a este respecto Pérez. A estas demandas sumaron tamén a súa reclamación á patronal para que se negocien os convenios colectivos. Como exemplo, expuxeron o caso de Pontevedra, onde dixeron que está sen negociar desde 2011.

En relación ás queixas de usuarios, lamentaron as consecuencias dos paros, pero aseguraron que en estacións de autobuses como a da Coruña retiraban os carteis unha vez que os colocaban os traballadores. Tamén delegaron a responsabilidade nos centros escolares de informar os pais sobre a convocatoria da folga.