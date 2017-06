O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, defendeu que unha participación do 60 por cento do alumnado na proba de terceiro de Primaria é "suficiente" para obter resultados válidos de avaliación sobre o nivel existente.

No pleno do Parlamento, o deputado socialista Luís Álvarez afirmou que unha participación do 60 por cento nesa proba "non permite ter unha imaxe fiel de como está a responder o sistema educativo".

En resposta, o conselleiro de Educación sinalou que estas probas son "orientativas", e aínda que di que lle gustaría "ter máis datos" para "unha radiografía máis ampla", considera que un un 60 por cento é unha taxa "suficiente".

Así mesmo, Román Rodríguez subliña que se busca facer un diagnóstico que "serve para mellorar" o sistema educativo, xa que incide en que "non é unha reválida".

Ademais, achacou que a participación non fose maior ás "voces que boicotearon" esta proba" e que buscaron "xerar confusión" por "interese político partidista", no canto de primar o interese educativo.