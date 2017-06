Preocupación pola mala calidade do aire en Ponteareas nos últimos días

O Grupo Ecoloxista Adenco mostrou a súa preocupación perante os elevados niveis de contaminación por ozono que se están a producir nos últimos días en Ponteareas e que están a producir episodios de mala calidade de aire no concello do Condado.

Mapa mundial da calidade do aire realizado pola Organización Mundial da Saúde. As zonas vermellas presentan os peores índices e as verdes, os mellores | Fonte: OMS.

Así, indica que os datos da estación de vixilancia da calidade do aire de Ponteareas, xestionada pola Consellaría de Medio Ambiente, indican que nos últimos días houbo varias superacións do umbral de contaminación de ozono a partir do cal é preciso informar á poboación segundo determina a lexislación vixente.

Tal e como sinala meteogalicia a exposición a altas concentracións de ozono pode irritar as vías respiratorias e os ollos e provocar dor de cabeza, problemas respiratorios, redución da función pulmonar, efectos cardiovasculares así como aumentar o risco de parto prematuro. Unha exposición prolongada a altas concentracións de ozono pode orixinar enfermidades crónicas pulmonares como a asma e a enfermidade pulmonar obstrutiva crónica e tamén contribúe a unha morte prematura.

“A Consellería ten emitido información específica perante estas superacións en Ponteareas, indicando que toda a poboación no seu conxunto é potencialmente sensible aos episodios, aínda que os grupos de risco ou poboación máis sensibles son os nenos, anciáns, nais xestantes, así como adultos que padezan enfermidades respiratorias e/ou cardiovasculares”, indica nun comunicado. Así, recoméndase que todas as persoas limiten as actividades ao aire libre de forma prolongada, evitando os exercicios deportivos durante as horas do mediodía e da tarde.

Desde o Grupo Ecoloxista lembran ás diferentes administracións que a normativa vixente esixe dar cumprida información á poboación da superación dos umbrais determinados para o ozono e emprázaas a que realicen as actuacións necesarias para mellorar a calidade do aire na localidade e garantir, na medida do posible, a saúde das persoas.