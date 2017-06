Trangacar, Anetra e Fegabús, que representan a un 90% das empresas do sector afectadas polo novo plan de ordenación de liñas da Xunta, aseguran que "calquera incumprimento de servizos mínimos" débese "á acción dos piquetes" despregados polos sindicatos.

Transporte público de viaxeiros en folga | Fonte: Europa Press

Así o comunicaron fontes deste tres federacións consultadas por Europa Press nesta segunda xornada de folga, para a que a administración ten determinados uns servizos mínimos do 100% no transporte público e do 40% para liñas regulares.

De acordo cos datos da Xunta, o incumprimento nas rutas para os alumnos sitúase no 77% este mércores, tras alcanzar o 65% o martes.

Pola súa banda, Javier de Bidegaín, presidente de Fegatravi (a cuarta federación do sector, menos afectada pola primeira fase do plan), asegurou, tamén en declaracións a Europa Press, que os seus asociados tiveron este mércores máis dificultades que o martes para prestar os servizos mínimos, xa que os piquetes impídenllo, no catro provincias.

A Xunta, a través dos conselleiros de Infraestruturas e Educación, Ethel Vázquez e Román Rodríguez, anunciou este mércores a apertura dun expediente informativo polos incumprimentos "masivos". Poderán derivar en sanción, en función dos datos que acheguen as compañías.

"PARÁLISE DA XUNTA"

Mentres a conselleira lanzaba duras críticas ao tres federacións máis belixerantes co seu anteproxecto, por "utilizar" os dereitos dos traballadores como forma de "coacción" ao Goberno, estas expresaron a súa "intranquilidade" a través dun comunicado no que acusan á Xunta de "parálise ante o desastre da folga do transporte".

Atribúen á Consellería de Infraestruturas unha "morna resposta" no primeiro día de folga pola nota na que, din, "limitouse a pedir que se atendesen os servizos mínimos e facer unha chamada ao diálogo". "Pero sen que conste nin sequera que se molestase en contactar con empresarios e traballadores, deixou un notable desasosego no sector, que hoxe comprobou de novo que a incidencia do paro, como onte, foi igualmente masiva", afirman.

Anetra, Fegabús e Transgacar aseguran seguir "esperando unha reacción da administración para frear a folga" e mostran a súa "impaciencia por que a Xunta se decida canto antes a volver sentar ás partes e retomar o debate sobre a imprescindible paralización e reformulación do seu novo plan de transporte Público".

"Empeza a estenderse no sector a convicción de que a conselleira baralla non facer nada e impor unha vez máis o seu proxecto a pesar de que non conte con ningún apoio, nin de empresas, nin dos traballadores, nin das Anpas", critican.

O balance da folga, segundo resaltan, "non pode ser máis desastroso", cun impacto "igual ou superior" ao do martes este mércores "e intervencións duns piquetes que con carácter xeral están a impedir ás empresas atender os servizos mínimos, salvo parcialmente na área de Vigo, onde algunhas compañías si puideron cumprilos".