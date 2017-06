Falece o veciño da Cañiza (Pontevedra) que foi atacado por outro home cunha desbrozadora

O veciño da Cañiza (Pontevedra) que permanecía ingresado no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, en estado crítico, tras ser atacado por outro home cunha desbrozadora, faleceu este mércores, segundo confirmaron a Europa Press fontes sanitarias.

O home ingresou no HAC o pasado sábado, con feridas moi graves na cabeza, despois de ser atacado por outro home cunha rozadora, por un enfrontamento acerca dunhas propiedades. O agresor tamén causou feridas graves nas mans e a cara á filla do falecido, aínda que a súa vida non corre perigo.

O presunto autor do ataque, un veciño de Vigo de 51 anos de idade (propietario dunha segunda vivenda na Cañiza), foi detido pola Garda Civil ese mesmo sábado.

O xulgado de instrución número 3 de Ponteareas, que investiga os feitos, ordenou o pasado luns o ingreso en prisión, comunicada e sen fianza, do home. Atribuíalle inicialmente dous supostos delitos de homicidio en grao de tentativa, pero a responsabilidade penal do investigado poderá modificarse, tras o falecemento dunha das vítimas do ataque.