Os catro edís escindidos do BNG de Monforte (Lugo) continuarán coas súas actas

Os catro edís de Monforte de Lemos (Lugo) que deixaron o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego a pasada semana decidiron continuar coas súas actas, segundo confirmou a Europa Press a que foi candidata á Alcaldía pola formación nacionalista Pilar López.

En concreto, ademais da propia Pilar López, os concelleiros que continuarán coas actas coas que se fixeron nos pasados comicios municipais, aos que concorreron baixo as siglas do BNG, son Alicia Cadarso, María Xosé Veiga e o independente Víctor López.

A xa exmilitante do Bloque explicou que tanto ela como o seu tres compañeiros tomaron esta decisión ao considerar "a importancia que teñen as persoas nas eleccións" a nivel local e despois de "escoitar as opinións dos veciños". "Foron moitas as persoas que estes días nos chamaron para dicirnos que tiñamos que estar aí", manifestou.

Neste sentido, nun comunicado remitido aos medios este mércores, o catro edís sinalan que "o realmente importante" non é o que fagan coas súas actas senón a "utilidade" que lle dean a elas. "Temos claro que ante situacións como as da semana pasada, queda firme e nítidamente que o noso compromiso coa cidade de Monforte estaba por encima mesmo de intereses partidistas", aseguran en referencia á protesta contra a rehabilitación do Hotel Comercio.

Así mesmo, lembran que "o fin de estar na vida pública é traballar con diálogo, consenso e lealdade en favor dos intereses da xente e co obxectivo último posto no progreso común". "Formamos parte dun legado que durante máis dunha década entregou o mellor de si en favor do benestar e do desenvolvemento social e económico da cidade. Negámonos a tirar todo ese capital pola borda", destacan.