Pleno.- A Xunta rexeita un sobrecusto na factura eléctrica polo canon eólico e irá á Xustiza se se aplica

O conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, manifestou a súa convicción de que o canon eólico non pode supor un sobrecusto nas facturas eléctricas dos consumidores galegos, advertiu que xa transmitiu de forma expresa a súa postura ao Goberno central e avanzou que, se finalmente aplícase este suplemento territorial, recorrerá ante a Xustiza.

Manifestouno en resposta á deputada do BNG Noa Presas, quen subliñou a electricidade é un servizo "básico" e denunciou os "beneficios" ao oligopolio das eléctricas coa "conivencia" do PP.

En concreto, o debate prodúcese nun escenario no que o Goberno debe preparar, obrigado polo Tribunal Supremo, unha orde que fixará un incremento da factura da luz para consumidores de autonomías que cobran impostos autonómicos ás eléctricas, é dicir, suplementos territoriais.

Así, en resposta ao BNG, Conde subliñou que a Xunta xa trasladou a súa "oposición" ao Goberno en relación a que se inclúa un imposto como o canon nos suplementos territoriais. "Defendemos que os tributos galegos non gravan nin directa nin indirectamente as actividades de transporte e distribución", defendeu Conde.

A Xunta, que incide no carácter ambiental do canon eólico, mantén así que en Galicia non debe aplicarse este tipo de suplementos e acudirá á Xustiza se se fai. "Defenderemos as nosas competencias tributarias e aos consumidores", garantiu Conde, quen reivindicou o canon e preguntouse "por que" o BNG quere que se suprima, "como as grandes empresas".