Segundo afirmou o presidente do banco, José Ignacio Goirigolzarri

SANTANDER, 21 (OTR/PRESS)

O presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, afirmou que a entidade non optou a comprar Popular porque a operación implicaba un risco que non podía asumir, a pesar de que tiña "sentido industrial".

"A conclusión á que chegamos é que a operación co Popular tiña toda a lóxica industrial, pero era unha operación cun risco de implementación que nós non podiamos asumir, era demasiado grande para Bankia", explicou durante a súa intervención no seminario 'A cuarta revolución. Como afecta a axenda dixital á economía e á industria?', organizado pola APIE e a Universidade Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

O executivo rexeitou recibir "ningún tipo de inxerencia política" na avaliación da operación. "Ninguén nos dixo que fósemos ou que non fósemos", apuntou, recalcando que durante a avaliación da operación Bankia contou con "absoluta independencia".

Goirigolzarri explicou que Popular chamou á súa porta por se quería analizar a operación e a entidade entrou no proceso de 'data room' virtual. Dez días despois, Bankia entrou no proceso de 'data room' físico, ao considerar que era a súa "obrigación" analizar a operación.

Finalmente, Bankia decidiu non optar á compra ao non poder asumir o "risco" da operación. Así, o directivo sinalou que a capitalización de Bankia sitúase nuns 12.000 millóns de euros, mentres que a ampliación que acometerá Santander para cubrir o capital de Popular ascende a uns 7.000 millóns de euros.