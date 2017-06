O presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, mostrouse partidario de que "se investigue o que se teña que investigar" sobre as saídas de depósitos de Popular que se produciron os días antes da súa resolución e posterior venda, despois de que esta semana a presidenta do Consello de Supervisión do Banco Central Europeo (BCE), Daniéle Nouy, asegurase no Parlamento Europeo que hai "marxe" para que a Xustiza española investigue se comunidades autónomas e concellos utilizaron información privilexiada para retirar os seus depósitos.

"Sempre estamos a favor da transparencia. Que se investigue o que se teña que investigar, como me vai a parecer mal", explicou durante a súa intervención no seminario 'A cuarta revolución. Como afecta a axenda dixital á economía e á industria?', organizado pola APIE e a Universidade Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

O directivo sinalou que a información sobre Popular era "moi pública" no momento no que os depositantes realizaron saídas de depósitos, entre os que se atopaban concellos e comunidades autónomas, como se deu a coñecer despois da resolución de Popular.

Preguntado sobre se Bankia beneficiouse da saída de depósitos de Popular, Goirigolzarri apuntou que, se foi así, os depósitos repartiríanse en función da porcentaxe de cota de mercado co que conta a entidade. "Non creo que na saída de depósitos houbese concentración en ningún competidor. Repartiríase nas cotas de mercado que temos cada un de nós", explicou.

O directivo diferenciou dous momentos na resolución de Popular: o de toma de decisión e o de control da decisión tomada. Na súa opinión, no primeiro caso era necesaria a confidencialidade, pero no segundo, o actual, "tense que demostrar con transparencia por que se tomou esa decisión".

"Que haxa requirimentos para que se fagan públicos os informes paréceme absolutamente lóxico e normal", apuntou Goirigolzarri, xa que "o control da decisión tense que dar sempre con absoluta transparencia".