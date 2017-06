O ministro de Economía, Industria e Competitividade, Luís de Guindos, afirmou este mércores que o "profundo" saneamento e reestruturación acometido polo sector financeiro español nos últimos anos fai que actualmente "non xere dúbidas" e defendeu que o rescate bancario é o "factor diferencial" do crecemento en España, sen o que estaría "fóra do euro".

Así o sinalou na sesión de control ao Goberno no Congreso dos Deputados, en resposta a unha pregunta do coordinador xeral de EU, Alberto Garzón, na que reprochaba ao ministro que o Banco de España dea por "perdidos" 60.613 millóns polo rescate á banca, cando o Goberno en "sucesivas declaracións dixo que non ía custar nin un euro".

De Guindos afirmou que o "profundo" saneamento e reestruturación que sufriu o sector bancario fai que "non xere dúbidas" e que solucións como as acordadas para o Banco Popular sexan posibles hoxe cando "non o foron nunca en 2012".

Neste sentido, destacou a situación de "equilibrio" actual do sector financeiro e aseverou que se non se actuou nas antigas caixas de aforro estas entrarían en concurso e serían un elemento adicional de desconfianza que tería un efecto "demoledor" sobre a economía española, cun caída "máis aló" do 9% do PIB e un elevado impacto sobre o emprego.

"Se non houbese rescate das antigas caixas de aforro, o rescate de España non sería suficiente e España sairía do euro. Se cadra é en última instancia o que vostedes están a buscar", espetou Guindos á bancada de Unidos Podemos.

Desta forma, considera que non se pode "minusvalorar" o efecto do rescate sobre a estabilidade financeira e a recuperación económica, xa que foi un "factor diferencial" polo cal a economía española crece o triplo que os países da súa contorna.

DIÑEIRO POR RECUPERAR

Ademais, puntualizou que o informe do Banco de España sinala que se concederon axudas directas por parte do FROB de algo máis de 56.000 millóns, uns 40.000 millóns correspondentes ao Goberno actual e 16.000 do anterior Executivo socialista.

O titular de Economía explicou que as cifras coinciden cos cálculos do FROB e do Tribunal de Contas, e explicou que o FROB recuperou a día de hoxe case 7.000 millóns procedentes de dividendos, comisións, intereses e vendas, incluído o paquete de Bankia.

A isto sumaríanse os aproximadamente 600 millóns de euros en bonos convertibles ('cocos') pendentes de ingresar e a desinversión de en torno ao 65% en Bankia e BMN; cuxa venda se realizará co obxectivo de maximizar a recuperación das axudas.

En calquera caso, Guindos subliñou que as entidades nacionalizadas recuperaron máis de 9.000 millóns vía compensacións aos accionistas da saída a Bolsa de Bankia e os preferentistas, algo que "non fose posible sen o rescate", xa que as entidades non terían medios para devolver aos aforradores.

"PROBLEMA DE CÁLCULO E POLÍTICO" DE 60.000 MILLÓNS

Desde Unidos Podemos Alberto Garzón criticou que o Tribunal de Contas calcule que se investiron 122.000 millóns, dos que 60.000 faríanse perdido "absolutamente", polo que dixo ver "excesiva" a "lixeira desviación" deste "erro de cálculo" que "sempre sucede en valor dos mesmos".

Garzón dixo sorprenderlle a desviación "mesmo para un Goberno do PP", xa que contrasta coas políticas dos 'populares', e afeou que o test de tensións realizadas ás entidades financeiras concluísen a solvencia de bancos hoxe crebados.

Ao seu xuízo, o rescate bancario é un "problema de cálculo e político", que contrasta cos recortes nos servizos públicos, e reprochou ao Goberno que aplique políticas de "non facer nada cos pobres", seguindo as doutrinas de Adam Smith, e en cambio sexa máis "keynesiano" cos ricos, ao conceder axudas a fondo perdido, avais, garantía e inxeccións de liquidez, cun sistema financeiro "enriquecido grazas ás súas políticas".

O coordinador xeral de EU recriminou a Guindos que o Goberno acorde con Bruxelas que estas partidas non compute para o procedemento de déficit excesivo nin o incremento do gasto en Defensa, como si sumaría en Educación ou Sanidade.

"Non é un problema técnico, económico, senón de vontade política" e é "profundamente errado", insistiu Garzón.