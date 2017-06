O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, anunciou que o Consello da Xunta aprobará o xoves un novo programa de emprego xuvenil dotado con nove millóns de euros, á vez que cuestionou as críticas que recibiu de Manuel Lago (En Marea) por entender que proveñen do "partido do veto" á industria.

Ante o pleno da Cámara, o deputado botou en falta unha consellería específica para o mercado de traballo á vista dos datos que presenta Galicia, onde o desemprego creceu "seis veces máis que a media de España" desde 2009. "Que explicación ten? A política económica do seu goberno!", sentenciou.

En fronte, o dirixente autonómico rexeitou a súa petición dun departamento centrado unicamente no ámbito laboral, co argumento de que "a principal política de emprego é a industrial". "Pero En Marea só coñece unha política industrial: a do veto", criticou.

Neste sentido, recriminou a En Marea o seu rexeitamento --enumerou-- a Citroën, a Reganosa, a Ence, a traballar nos estaleiros galegos para a eólica mariña e á minaría "sustentable". "Así non se pode crear emprego", concluíu, antes de avanzar que o novo plan de emprego xuvenil incentivará a contratación indefinida e o traballo autónomo.

En canto aos datos, o conselleiro de Economía afeou ao economista de En Marea que "tente nesgar" a análise establecendo a comparación co ano 2009, no que Alberto Núñez Feijóo trasladouse a Monte Pío, en lugar de valorar a mellora das cifras desde "o peor momento da crise".

A modo de exemplo, destacou a recuperación de 70.000 empregos desde o ano 2012 e recalcou que actualmente todos os indicadores económicos "marcan unha previsión de crecemento" e mesmo "se están revisando á alza".

"EN BOA SITUACIÓN"

Tanto é así que, tras deixar claro que a súa pretensión non é "caer na autocompracencia", salientou que Galicia está actualmente "nunha boa situación".

Por iso, comprometeuse a seguir traballando para que os datos macroeconómicos "positivos" trasládense "definitivamente" ás familias e que estas se consoliden como "as protagonistas da recuperación".

"A REALIDADE"

Na súa quenda de réplica, o economista de En Marea agradeceu ao conselleiro que non tentase "negar" os datos ofrecidos por el e que se corresponden co "balance" do goberno desde Feijóo, desde 2009. "Son a realidade", resolveu.

Para pechar o debate, Conde mantivo que a "anomalía" non reside nas cifras, senón na comparativa entre 2009 e a actualidade. "Vostede sabe que non é realista", sinalou, para quedar coa "recuperación continuada" do PIB desde 2013 e do emprego desde 2014.