O galego Iván Ferreiro pecha a súa Xira Mahou na Riviera madrileña

O galego Iván Ferreiro pecha a súa Xira Mahou 2017 na Riviera madrileña este xoves 22 de xuño. Acaba así un periplo co que estivo percorrendo as capitais españolas durante o últimos tres meses co seu máis recente traballo de estudo, 'Casa'.

IVÁN FERREIRO | Fonte: Europa Press

Este será un último encontro musical no que o artista finiquitará a Xira Mahou 2017 deleitando aos asistentes coas cancións de Casa, así como repasando os clásicos da súa carreira discográfica. As entradas pódense comprar aínda en marcaentradas.com.

Iván Ferreiro converteuse no quinto artista protagonista da Xira Mahou, un proxecto que ten como obxectivo apoiar o talento nacional compartindo experiencias únicas e próximas. Los Secretos, Leiva, Loquillo e M Clan, son outros dos artistas cos que a marca colaborou previamente.