A área sanitaria de Vigo converteuse na primeira de Galicia en contar cun Plan Estratéxico 2017-2021, un documento baseado na "humanización" da atención sanitaria, a "optimización" dos recursos e a "procura da excelencia".

Presentación do Plan Estratéxico do Chuvi | Fonte: Europa Press

O documento foi presentado este mércores polo xerente da Estrutura Organizativa de Xestión Integrada (EOXI) de Vigo, Félix Rubial, e polo director de Procesos Asistenciais, Julio García Comesaña. Rubial destacou que este plan, que tamén en pioneiro a nivel español, pretende pór "en primeiro lugar ao paciente" e aos seus familiares.

Segundo indicou, máis de 300 profesionais participaron na súa elaboración, aínda que segue aberto a máis achegas, e, como principal novidade, conta tamén coa participación do foro de pacientes. Tras a súa presentación, incorporaranse as suxestións e matices de última hora, e crearanse grupos de mellora para traballar nas medidas (guías de actuación) que permitan alcanzar os 64 obxectivos estratéxicos expostos

Félix Rubial explicou que o documento, que cualificou como "ambicioso pero realista", articularase ao redor de 8 liñas: os pacientes, o desenvolvemento e recoñecemento dos profesionais, a prevención e a educación sociosanitaria, a accesibilidade e a continuidade asistencial, a cronicidade e as pluripatoloxías, a excelencia asistencial, a xestión do coñecemento e a investigación, e a calidade e seguridade.

Así mesmo, precisou que a filosofía do plan baséase en cambios organizativos, fundamentalmente, aínda que engadiu que, se a consecución dos obxectivos así o require, farase investimento en recursos técnicos e humanos.

LIÑAS DE ACTUACIÓN

No marco desas liñas de actuación, a EOXI marcouse máis de 60 obxectivos estratéxicos e, sobre algúns deles, xa se empezou a traballar porque "están vinculados con problemas que xa se detectaron desde hai tempo".

Entre os "retos" que afrontará o Chuvi nos próximos anos, está "humanizar" a atención sanitaria, mellorando a comunicación con pacientes e familias, e apostando por un medicamento personalizado. Tamén se tomarán medidas para potenciar a participación e formación dos profesionais, reter talentos, impulsar a prevención comunitaria, desenvolver ferramentas de teleasistencia, ou realizar actos de prevención e promoción da saúde.

A redución das listas de espera figura como un dos obxectivos máis destacados, e o Plan así o establece, para reducir as demoras tanto en consultas externas, como na realización de probas ou de intervencións cirúrxicas.

Por outra banda, establécese como obxectivo a adecuación dos dispositivos asistenciais aos pacientes crónicos ou con pluripatoloxías, para que o sistema poida anticiparse e facerlles un seguimento. Iso implicaría, entre outros cambios, "reforzar" os servizos de enfermaría na Atención Primaria.

OUTROS OBXECTIVOS

No plan fíxanse tamén obxectivos de mellora da coordinación entre urxencias hospitalarias e extrahospitalarias, e entre o 061 e a PAC; optimización no sistema de ingresos e altas; potenciación da atención a enfermidades profesionais; etc.

Finalmente, se aposta por aumentar as acreditacións docentes, fortalecer a relación coa Universidade de Vigo, potenciar a colaboración transfronteiriza, acreditar os servizos con estándares de calidade internacionais, facer un "uso racional" de medicamentos ou implantes, ou apostar pola sustentabilidade ambiental.

Para visualizar a posta en marcha do Plan Estratéxico, o Chuvi contará cunha lema, "Hospital (ou centro de saúde) con corazón: coidamos persoas, tratamos enfermidades", que irá acompañado por imaxes dos hospitais e centros de saúde, pintadas por un enfermeiro do Chuvi, e enmarcadas nun corazón.