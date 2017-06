O vicepresidente galego, Alfonso Rueda, reafirmouse este mércores en que a Xunta non acudiu ao congreso do Eixo Atlántico celebrado este mes na localidade lusa de Braga porque "non foi convidada", e defendeu as "relacións institucionais" que manteñen Galicia e Portugal no marco da Eurorrexión.

A modo de exemplo, Rueda salientou que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, si foi á reunión da Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal, pero neste caso "non" foi convidado como tampouco o foi, asegurou, el mesmo nin outros responsables autonómicos ligados coas relacións exteriores e con Portugal.

Así o manifestou en resposta ao portavoz de En Marea, Luís Villares, a quen subliñou, en ton irónico, que, a diferenza del, "que si estaba convidado á festa das mareas do fin de semana e optou por non ir", o Goberno autonómico non tivo "a posibilidade de elixir".

Dito isto, interpretou que o que fixo Villares no pleno é "trasladar un recado". "Pois léveo de volta, non fomos convidados", esgrimiu, ao que o dirixente de En Marea replicou indicando que, xa que a Rueda gústalle tanto "falar de festas", debería ter en conta que no documento de clausura do congreso do Eixo Atlántico figura como convidado o conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela.

"¿Que pasa? ¿Que xa non o queren?", preguntou Villares, quen demandou á Xunta que manteña unha relación exterior "seria" co país veciño, tras constatar "un cambio da estratexia exterior" que vira "cara á Meseta". "Feijóo debeu facer un CCC de carreira diplomática porque nesa cita estivo o primeiro ministro portugués e ninguén da Xunta", concluíu.