Investigado un individuo por cortar varias mangueiras dun camión da empresa na que traballaba en Lugo

Axentes da Policía Nacional na investigación de delitos contra o patrimonio localizaron a un individuo investigado como presunto autor dun delito de danos leves por cortar varias mangueiras dun camión dunha empresa na que traballaba desde facía dous meses en Lugo.

Segundo informou a Comisaría de Lugo, o dono da empresa relatou que, cando o pasado luns día 5 quixo utilizar o camión que deixara estacionado no Polígono do Ceao, viu cortada unha das mangueiras de aire comprimido de unión á cabeza tractora co sistema de freado do semirremolque.

Ademais apuntou que estaban cortadas a tubaxe de gas-oil que vai desde o depósito ata o filtro de gas-oil e as tubaxes de aire comprimido dos freos do segundo eixo da cabeza tractora.

As cámaras de vídeo vixilancia gravaron todos os movementos do infractor. Segundo indica a Policía Nacional, quedou recollido "como chega ata o lugar en coche, descende, métese debaixo do camión, sobe á cabina a que abre e pecha en varias ocasións e dá unhas voltas ao redor do mesmo".

Tras o visionado das gravacións, o propietario da empresa recoñeceu ao autor como un dos seus empregados. O individuo admitiu na comisaría ser a persoa que danou as mangueiras do camión.

As investigacións estiveron a cargo do Grupo II da Brigada Provincial de Policía Xudicial.