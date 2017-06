Os grupos parlamentarios de PP e PSdeG deron este mércores o visto e prace a un texto conxunto --que recibiu o voto en contra de En Marea e BNG-- para pedir ao Goberno que "mellore" o marco normativo que regula o delito de "usurpación de inmobles", así como que estas cuestións se diriman a través de xuízos rápidos.

O acordo entre ambas as forzas políticas tamén inclúe que as modificacións lexislativas posibiliten o desaloxo desde o inicio da instrución sumarial e que, nos casos de persoas en risco de exclusión que estean a habitar un inmoble que non sexa da súa propiedade, as administracións arbitren solucións para a súa reacollo.

A este pacto chegaron despois de que a deputada do PPdeG Paula Prado expuxese na primeira xornada do pleno unha iniciativa centrada nas "mafias" que "trafican e especulan" con pisos que detectan que están baleiros para esixir diñeiro aos seus propietarios a cambio da súa saída.

Con todo, a popular introduciu no debate os disturbios rexistrados en Santiago en dúas manifestacións en favor do colectivo okupa, que aproveitou para criticar ao alcalde compostelán, Martiño Noriega, polo seu "apoio" aos "violentos" que fixeron "un uso ilexítimo e ilegal" dun ben cuxo uso tardou "tres anos" en recuperar o seu propietario.

A súa falta de "escrúpulos" afeoulla Antón Sánchez, viceportavoz de En Marea, quen censurou que o PP se "preocupe" polas propiedades de "unha gran empresa ou un banco" pero non por "os cidadáns que non teñen vivenda ou son desafiuzados". Dito isto, cargou contra a "violencia institucional" que implica non combater a exclusión social.

Por todo iso, o grupo rupturista presentou unha emenda para garantir que ninguén sexa desaloxado da súa vivenda, pero non foi tida en conta polo partido maioritario, que si se avino a negociar a achega realizada polos socialistas.

PROPOSTAS REXEITADAS

En paralelo, os votos do PPdeG rexeitaron varias proposicións non de lei presentadas por PSdeG e En Marea que foron debatidas o martes.

En concreto, os populares opuxéronse a solicitar unha delegación da Fiscalía Anticorrupción para Galicia e a realizar un estudo sobre o rescate da AP-9, ambas as propostas do grupo rupturista; así como a reclamar un aumento de prazas públicas de gardaría que permita eliminar a lista de espera, como demandaron os socialistas.