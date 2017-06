Pleno.- A Cámara reclama por unanimidade que se inclúa a Galicia no corredor atlántico ferroviario de mercadorías

A Cámara aprobou este mércores por unanimidade unha iniciativa --tras senllas propostas do BNG e PPdeG transaccionadas-- para reclamar que se inclúa a Galicia, comunidades do Cantábrico e ao Norte de Portugal no corredor atlántico de mercadorías por ferrocarril.

Esta proposta empraza á Xunta a dirixirse ao Goberno central para que realice as xestións oportunas co fin de demandar que Galicia pase a formar parte da rede transeuropea de transporte, no marco da revisión que Bruxelas fará en 2018.

Así mesmo, esta iniciativa empraza á mellora da rede ferroviaria interna con conexións cos portos e electrificación de vías, así como á conexión de Galicia e Portugal desde Ferrol a Lisboa.

Tamén se insta a que nos orzamentos do Estado de 2018 inclúanse partidas para o porto seco de Monforte, o saída Sur ferroviaria de Vigo, a conexión entre a cidade olívica e a Plisan, así como para a liña de tren de Vigo-Ourense-Monforte-Ponferrada-Venta de Baños.

POSTURA DOS GRUPOS

Neste sentido, Luís Bará (BNG) denunciou a "marxinación e agravio" que padece Galicia dos grandes corredores de transporte europeos, á que se "deixa fóra" e acusa de pasividade aos populares. "Se hai posibilidade de cambiar esa decisión vaiamos todos xuntos", avoga, con todo.

Pola súa banda, Martín Fernández (PPdeG) remarca que hai unha oportunidade en 2018 coa revisión da Comisión Europea desta rede prioritaria de transporte para que se abra unha "antena" desde Venta de Baños á Coruña, pasando por Monforte e Vigo.

Ademais, o popular responsabilizou ao goberno socialista de España da exclusión da zona Noroeste do corredor atlántico de mercadorías nas negociacións que tiveron lugar nos anos 2009 e 2010.

A este respecto, Marcos Cal (En Marea) cargou contra derívaa " e falta de rumbo" do PP neste asunto, mentres que Raúl Fernández avisou de que Galicia "non pode permanecer como periferia da periferia", "illada do exterior".