CISNS.- O Ministerio de Sanidad e CCAA prorrogan o plan de hepatite C ata 2020 para tratar a todos os pacientes

O Ministerio de Sanidad e as comunidades autónomas acordaron ampliar o Plan Nacional da Hepatite C ata o ano 2020 co obxectivo de tratar a todos os pacientes cos novos fármacos de última xeración, que de momento só se utilizaron para os casos de máis gravidade.

Protesta de enfermos de hepatites ás portas do Ministerio de Sanidade | Fonte: Europa Press

"En 2020 poderemos tratar a todos os pacientes cunha enfermidade que ata hai pouco non tiña curación", avanzou o conselleiro de Sanidade de Galicia, Jesús Vázquez Almuiña, en declaracións aos medios no transcurso do pleno do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde (SNS) que se celebra este mércores en Madrid.

O dirixente galego avanzou que o plan aprobado hai dous anos demostrou ser "exitoso" xa que "permitiu curar a moitos pacientes", de aí a necesidade de ampliar agora o tratamento aos pacientes "de menor gravidade", como os que presentan fibrosis F0e F1.

Ao comezo da reunión, a ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, xa se comprometeu a ampliar o uso destes fármacos, que conseguen curar o virus en máis do 90 por cento dos casos e que ata o momento foron administrados en máis de 76.000 pacientes.

No caso de Galicia, Vázquez Almuiña lembrou que xa trataron a máis de 5.000 pacientes cun estadio máis avanzado da enfermidade e máis de 300 con fibrosis F0 e F1 grazas a algunhas excepcións que xa incluía o plan.

O conselleiro galego recoñeceu que nesta reunión falouse máis do aspecto clínico da enfermidade e da súa abordaxe que do financiamento dos medicamentos, xa que tamén analizaron como incorporar novos tratamentos ou acurtar a duración dos xa existentes.

GASTO

Sobre financiamento, Vázquez recoñeceu que os novos tratamentos que están a aparecer para esta e outras enfermidades fan necesario analizar como se incorporan á sanidade pública sen que "dispare" o gasto sanitario, pero rexeitou crear fondos específicos para pagar os fármacos dunha enfermidade concreta. "Débese falar de financiamento no seu conxunto", insistiu.

Así mesmo, destacou que entre outros temas abordados na reunión xa se deu luz verde a un manual de procedementos para pór en marcha un Rexistro de Enfermidades Raras.