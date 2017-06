Aumenta un 16% o número de denuncias por violencia de xénero presentadas en Galicia, segundo o TSXG

Os xulgados galegos recibiron no primeiro trimestre do ano un total de 1.574 denuncias por violencia de xénero, o que supón un 16,2% máis que no mesmo período do exercicio anterior, cando se presentaron 1.355.

Segundo explicou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) nun comunicado, a gran maioría (1.160) chegaron aos xulgados a través de ateigados policiais con denuncia da vítima.

Así mesmo, aumenta o número de mulleres que aparecen como vítimas, de 1.139 no tres primeiros meses do ano pasado, ás 1.419 deste ano, o que significa unha subida do 24,6%.

O TSXG destacou que os datos publicados este martes polo Observatorio contra a Violencia Doméstica e de Xénero deixan ver tamén que crecen os casos de vítimas que se acollen dispénsaa para non declarar. Así, se no tres primeiros meses de 2016 optaron por esta opción 42 mulleres, no primeiro trimestre deste exercicio fixérono 90, é dicir, o 6,3%.

UNHA TAXA BAIXA

Con todo, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia asegurou que Galicia "segue sendo unha das comunidades cunha taxa máis baixa de violencia de xero máis baixa do Estado, con 10,11 persoas, fronte ao 16,03 de media estatal.

Ademais, no tres primeiros meses do ano solicitáronse 469 ordes de protección nos órganos xudiciais da Comunidade, fronte ás 370 de 2016, o que supón un incremento do 16,8%. Das 469, adoptáronse 356, o 76%.