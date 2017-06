O presidente da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Francisco Marín, asegurou este mércores que o abastecemento de auga está "garantido" para as grandes poboacións que cobre dita confederación, como "Lugo, Ourense ou Ponferrada" e cuxas "tomas" proceden do Miño e Sil, pero non para os "pequenos núcleos".

Isto é efecto da "seca", segundo comentou, e da ausencia de choivas. Segundo sinalou, abril foi "o mes de peores datos da historia, desde que se teñen datos de pluviometría".

"Estamos nunha situación de prealerta meteorolóxica, a seca meteorolóxica é cando as precipitacións son por baixo do últimos corenta anos. Estamos nun 40 por cento por baixo das precipitacións no ano hidrolóxico que se conta desde o un de outubro ao 30 de setembro. Isto quere dicir que na data que estamos non se vai a recuperar", advertiu.

Así, comentou que "nos ríos non regulados como é o caso do Miño ao seu paso por Lugo, que se empeza a regular en Belesar, os caudais circulantes son anormalemente baixos, pero o abastecemento ás poboacións; Lugo, Ourense, Ponferrada, ás grandes poboacións que toman auga do Miño ou do Sil, non van ter ningún problema", segundo recalcou, para satisfacer a demanda.

No entanto, alerta de que "de persistir esta situación, de falta choivas, pode ser prexudicial para os pequenos núcleos". "En Galicia cunha dispersión de poboación, que é unha das características propias teñen moitos núcleos de poucos habitantes que toman de mananciais ou de pequenos ríos sen cabeceira, de persistir si é posible que estes núcleos se vexan prexudicados porque eses mananciais sequen", concretou.

USO RESPONSABLE

Por iso, a Confederación recomenda un "uso responsable" da auga. Para iso, remitiuse "unha carta aos concellos para que tomen medidas como reducir o baldeo nocturno". "Hai cidades, na nosa demarcación, que o reduciron á metade para non malgastar auga e tamén poden reducir a presión nocturna", puntualizou.

Marín insistiu en apelar a un "uso e a un aforro responsable", á vez que admitiu que a situación é "preocupante" froito, á súa vez, da "onda de calor" que afectou a Galicia.

Finalmente, sinalou que o nivel dos encoros, "con data de martes", atópase a un "67 por cento". "Se temos na demarcación 3.000 hectómetros cúbicos de capacidade, haberá uns 2.000 e algo de volume de almacén de auga", concluíu.