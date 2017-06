A conselleira do Mar, Rosa Quintana, negou este mércores que se produciu ningún "abandono" da ría de Arousa e, máis concretamente, da zona de Os Lombos do Ulla, onde a caída da produción marisqueira é "moi preocupante", segundo o deputado do PSdeG Julio Torrado.

Ante o pleno do Parlamento, o socialista vilagarcián aludiu ao exceso de area como unha das causas desta caída, e pediu á Xunta que tome medidas para corrixir esta situación.

Respecto diso, a titular de Mar desagregou as medidas postas en marcha nas últimas décadas, posto que "o tema non é novo", ata o punto de que se encargou á Universidade da Coruña un modelo numérico para analizar decisións que poderían afectar á salinidade da auga, entre outras cuestións.

"Traballamos e traballaremos sempre para defender a produción en Os Lombos do Ulla", salientou a conselleira, non sen puntualizar que todas as propostas deben estar fundamentadas en criterios "técnicos".

E, tras negar a "resignación" que o parlamentario do PSdeG detectou nas súas palabras, Quintana apelou ao sector desta zona para elaborar conxuntamente un plan específico como o que xa existe nas rías de Muros-Noia, Pontevedra e Vigo. O obxectivo, indicou, é que o propio sector "xestione" a súa zona de libre marisqueo.

PAPEL DO CETMAR

Por outra banda, a instancias dunha pregunta do deputado do PPdeG Carlos López Crespo, Quintana enxalzou o papel do Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar).

E é que, como dixo, aumentou o seu número de traballos mentres a Xunta reduciu a súa achega anual nun 60 por cento, tendo en conta que participa nun bo número de proxectos de investigación que contan co seu propio financiamento. "E ponnos á cabeza a nivel de España e a nivel internacional", eloxiou.