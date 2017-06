A conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, explicou este mércores que a sentenza do Tribunal Supremo (TS) sobre a cementeira de Narón (A Coruña) obedece a "un problema urbanístico", tendo en conta que a empresa "cumpre" todos os preceptos ambientais requiridos.

Así é que, como indicou á deputada de En Marea Eva Solla ante o pleno do Parlamento, a Xunta está a tramitar "de oficio" o procedemento de revisión da declaración de impacto ambiental para "garantir" ese cumprimento das normas, feito inicialmente ao amparo dun plan sectorial posteriormente anulado.

"¡Non cumpren a lei!", recriminoulle a parlamentaria rupturista, para quen a Xunta está "a desprezar" unha loita veciñal de case 15 anos así como os fallos do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en 2013 (TSXG) e do TS en 2015. "Dous anos despois da sentenza, a cementeira segue tendo actividade", criticou.

En fronte, Mato asegurou que o goberno do que forma parte cumpre "estritamente" a lei e que, por iso, para que non exista ningunha "alegalidade", está "a tramitarse de oficio" esa modificación da declaración ambiental. Trátase, segundo as súas palabras, de ratificar que a empresa segue sen presentar "incumprimentos" ambientais.