CyL, País Vasco, Madrid, Canarias, Cantabria e Galicia, as CCAA que menos loitan contra o veleno, fronte a Andalucía

Castela e León, País Vasco, Madrid, Canarias, Cantabria, Galicia, Comunidade Valenciana, Murcia, A Rioxa e Estremadura son as comunidades autónomas que peor ou menos loitan en contra do veleno no campo, aínda que todas excepto Andalucía suspenden, segundo o 'Venenómetro de 2016' de WWF que calcula que "polo menos" 185.000 animais morreron en España entre 1992 e 2013 entre aves e mamíferos por cebos envelenados.

Can buscando veleno | Fonte: Europa Press

Ante esta situación, a ONG pide ao Goberno que actualice a Estratexia Nacional de loita contra o veleno e endureza as sancións por tenencia e uso de veleno, así como medidas de sensibilización e loita, a través da creación de novas patrullas caninas e axentes ambientais como o Seprona.

O 'Venenómetro 2016' sinala que Andalucía, aínda que é a única que aproba, perdeu puntuación desde 2011 e as únicas que se achegan ao aprobado son Aragón e Cataluña, segundo WWF que analizou o traballo que realizan as 17 comunidades autónomas ante este problema e concluíu que dez delas presentan "graves carencias".

Ante esta situación, a ONG esixe ás CCAA que "cumpran" a lei e reduzan a alta impunidade actual e ao Goberno, pídelle que actualice a Estratexia Nacional de loita contra o veleno e de prioridade a este asunto na política ambiental.

A organización ve "preocupante" a situación de certas comunidades, como Castela-A Mancha ou Estremadura, onde o veleno ten "especial gravidade" posto que albergan as poboacións dalgunhas especies emblemáticas como voitre negro, alimoche, milano real ou aguia imperial.

Por comunidades, a mellor valorada é Andalucía, aínda que perdeu puntos respecto de 2011 pola falta de aplicación da súa "completa" normativa contra o veleno. Aínda que, encabeza a clasificación, segundo conclúe o 'Venenómetro 2016', polo seu equipo humano especializado e profesional na Estratexia Andaluza.

A esta séguenlle Aragón e Cataluña respectivamente, polos seus avances á hora de aplicar a Estratexia rexional e polos "excelentes resultados" do grupo de axentes rurais especializados en Lérida.

No grupo "intermedio" pero "insatisfactorio" do ranking están Castela-A Mancha, Baleares, Navarra e Asturias, que mostran moitas deficiencias, excepto nalgúns puntos concretos onde se produciu algún avance significativo.

As peores notas son as de Castela e León, País Vasco, Madrid, Canarias, Cantabria, Galicia, Valencia, Murcia, A Rioxa e Estremadura, porque teñen "graves carencias" á hora de loitar contra o veleno.

A ONG considera un "caso moi particular" o de Castela e León, que ocupou o segundo posto do Venenómetro en 2011 e agora pecha a clasificación con apenas 10 puntos. Isto débese, principalmente, á penalización polo tres campañas de envelenamento con rodenticidas que levou a cabo en 2012, 2014 e 2016.

CERTOS AVANCES

Con todo, o informe fala tamén de certos avances en sete comunidades autónomas na Comunidade Valenciana, Cantabria, Canarias, Cataluña, Navarra e Estremadura e mesmo na propia Castela e León. A ONG valora que aprobaron Estratexias ou Plans de Acción de loita contra o uso ilegal de cebos envelenados, que se sumaron ás que xa dispuñan de Estratexias (Andalucía, Castela-A Mancha e Aragón).

Pese ao "certo avance" que admite a ONG, lamenta que o "moi reducido" grao de compromiso e implicación para cumprir co que establecen devanditos plans.

En total sinala que entre 1992 e 2013 os cebos envelenados matarían a 185.000 animais en España entre aves e mamíferos e algúns deles de especies ameazadas como a aguia imperial, o quebrantahuesos, o voitre negro, o milano real ou o oso pardo, o que supón unha ameaza para a súa recuperación.

Neste contexto, o responsable do Programa de Especies de WWF España, Luís Suárez, lamenta que "por desgraza", seis anos despois do último Venenómetro non ven avances "significativos" na loita contra o veleno en España a pesar de que este é "un dos maiores problemas de conservación da biodiversidade".