O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, eloxiou este mércores a potencia do audiovisual galego, que está "en plena expansión", e presentou a "candidatura" de Galicia para "ser ponte" entre América e Europa na materia.

Conecta Fiction | Fonte: Europa Press

Núñez Feijóo participou en Santiago na inauguración do foro Conecta Fiction, o primeiro encontro dedicado á coprodución de ficción televisiva no que participan unha trintena de produtoras e canles de televisión procedentes de Europa, Latinoamérica e Estados Unidos.

Durante a súa intervención na inauguración, o presidente galego afirmou estar "moi orgulloso" do audiovisual galego, do que destacou os seus "profesionais de primeiro nivel" e a súa capacidade para "superar a crise".

"O noso produto quere estar presente na etapa de ouro do audiovisual", dixo Núñez Feijóo, quen destacou tamén o apoio institucional ao sector desde a Xunta e promocionou as virtudes de Galicia en xeral e de Santiago de Compostela en particular como "estudio de rodaxe".

Sobre este encontro, destacou que nace "para ser un gran mercado de ideas" a ambas as beiras do Atlántico, e co orgullo de constituír a "primeira vez" que se une nun mesmo evento aos operadores audiovisuais de "o tres rexións do mundo máis frutíferas" na materia, Europa, Latinoamérica e Estados Unidos.

Aínda que "cun océano por medio", Feijóo destacou que o tres zonas son "veciñas" e apostou por intercambiar experiencias e proxectos que poidan contribuír a incrementar o peso do sector, con Galicia como nexo de unión. "O porto entre América e Europa, é un porto galego", resumiu.

CAMBIANDO "A UNHA VELOCIDADE DE VERTIXE"

No acto tamén participou o director de TVE, Eladio Jarreño, que puxo de relevancia da actualización de contidos, xa que o audiovisual está "a cambiar a unha velocidade de vertixe".

Xunto á publicidade, que ocupa "cada vez máis espazo", Jarreño fixo fincapé na necesidade de "internacionalización" dos contidos para que teñan "máis percorrido" e "máis éxito" nun ámbito no que as series de ficción son "máis fortes que nunca".

Finalmente, Julián Izquierdo, director da División de Industrias Culturais de ICEX, mencionou durante o arranque do encontro a "vitalidade sorprendente" do sector das series de ficción e apostou por "axudar" ao sector.

CONECTA FICTION

Ata o venres, día 23, a Cidade da Cultura de Galicia congregará no Galicia Fiction a máis de 350 profesionais de 20 países distintos e a representantes de máis de 35 canles de televisión de referencia, produtoras, distribuidoras e empresas, con marcas tan coñecidas como Atresmedia, Fox Networks Group, HBO, Mediaset, Movistar+, Netflix, RTVE ou Sony Pictures TV, entre outras.

A iniciativa, baixo á produción de Inside Content, está promovida e impulsada pola Xunta de Galicia, o ICEX España Exportación e Investimentos e a Fundación SGAE, co apoio de diversas entidades.

A proposta está enfocada ao estudo e á procura de acordos de negocio entre os participantes e inclúe 31 actividades e tres sesións de 'pitching' para presentar 16 proxectos que aspiran a ser coproducidos.

Ademais, celebraranse seis talleres e casos de estudo, acollerá 15 paneis e mesas redondas, ademais dunhas 1.000 reunións en axendas individualizadas.

Un total de 10 proxectos foron seleccionados pola comisión de expertos para presentarse ao 'pitching' de coprodución internacional, que se celebrará este mércores, entre os que se atopa unha proposta da compañía galega 'Ficción Producións'.