O pianista madrileño Juan Daunesse gaña o concurso para participar no Piano Meeting de Ourense

O pianista madrileño Juan Daunesse, foi o gañador do Festival Piano Meeting 2017, un concurso que contou coa participación de 55 candidatos procedentes de España e de Europa. O dez primeiros clasificados poderán tocar no festival Piano Meeting que se celebrará nas rúas de Ourense o próximo mes de setembro.

O secretario xeral de Cultura da Xunta, Anxo Lorenzo; o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez; e Ana Teijeiro, xerente de Viaqua en Ourense, presentaron este mércores ao dez primeiros clasificados do Festival Piano Meeting 2017.

Representantes deste tres institucións participaron na rolda de prensa na que se deron a coñecer o primeiros dez músicos seleccionados para participar no festival, dirixido polo pianista Javier Otero Neira.

O concurso contou coa participación de 55 candidatos procedentes de España e de países da contorna europea como Alemaña, Holanda ou o Reino Unido.

Os participantes realizaron estudos musicais en centros como o Conservatorio de Maastrich (Holanda), a Escola Superior de Música de Lübeck (Alemaña) ou a Universidade de Leeds (Reino Unido).

O pianista madrileño Juan Daunesse foi galardoado co primeiro premio (1.000 euros). O segundo galardón (500 euros) repartiuse entre Elena Frutos, de Madrid, e ASR Jazz Trío, do Carballiño.

GASTOS

O dez primeiros clasificados teñen cubertos os gastos de viaxe e aloxamento ata Ourense para participar no Festival Piano Meeting 2017, que ofrecerá as súas actuacións nalgún do catro pianos que está previsto instalar polas rúas da cidade.

O próximo 14 de xullo darase a coñecer a outros 25 seleccionados polo xurado para competir por un do dez postos que completarán a lista definitiva de 20 pianistas que participarán nesta cita musical.

O secretario xeral de Cultura destacou o "formato novo" desta cita musical que aposta por "achegar á cidadanía unha programación musical de calidade" e que axudará a "situar a Galicia no mapa cultural con este tipo de eventos que se están celebrando nalgunhas das principais cidades do mundo".

O XURADO

O xurado estivo conformado por Miguel Vizoso, profesor do Conservatorio Profesional de Santiago de Compostela; Abe Rábade, pianista de jazz e profesor da Escola Superior de Música e Artes Escénicas do Porto; Fernando Buíde, compositor e profesor do Conservatorio Profesional de Santiago de Compostela; Nicasio Gradaille, profesor do Conservatorio Superior de Vigo; e Javier Otero Neira, pianista e director do Festival.

Piano Meeting 2017 celebrarase a finais de setembro en Ourense e contará coas actuacións dos 20 seleccionados na fase de concurso, que terán lugar ao aire libre en lugares emblemáticos da cidade.

Incluirá tamén talleres de piano para neófitos e concertos de grandes pianistas convidados, ademais de favorecer a participación de pianistas espontáneos que se animen a tocar.