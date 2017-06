Medio centenar de funcionarios do Centro Penal da Lama concentráronse este mércores ante a Subdelegación do Goberno de Pontevedra para reclamar o fin das "frecuentes" agresións das que, segundo denuncian, son obxecto por parte dos reclusos.

Estes empregados públicos secundaron a protesta convocada polos colectivo Funcionarios de Prisións Unidos, unha plataforma creada polos propios traballadores como resposta a "a inacción dos sindicatos" a raíz do último concurso de traslados no que non ofertaron prazas.

O portavoz desta plataforma, Manuel Couto, explicou que, "basicamente", o que piden é unha oferta de emprego público, o rexuvenecemento do persoal "que ten unha media de 50 anos", o fin das agresións e paliar a perda de poder adquisitivo que sufriron.

Así mesmo, esixen que se lles de formación "a través da administración" e non dos sindicatos, unha carreira profesional avaliable "con méritos específicos e a base de exames" e, finalmente ser autoridade, xa que non teñen "a condición de axente da autoridade".

AGRESIÓNS

Respecto das agresións, este portavoz asegurou que "a situación das prisións cambiou" xa que dentro dos cárceres hai "presos novos para os que non están formados: yihadistas, bandas do leste, politoxicomanías". Respecto diso, asegurou que hai recluídos aos que non saben se tratar "como internos ou como pacientes". "O seu lugar non debería ser leste", manifestou en referencia aos enfermos psiquiátricos.

Manuel Couto detallou que, no caso concreto do Centro Penal da Lama, hai "un funcionario por módulo, nos máis perigos pode haber dous", é dicir, un só funcionario para 80 ou 90 internos por módulo. A día de hoxe esta prisión ten un total 1.300 internos cando "está feita para 1.077", apuntou este portavoz.

A poboación recluída na Lama diminuíu, "estivemos en 1.700 pero a que diminuíu é o persoal, desde 2008 non hai oposicións", lembrou o representante da plataforma Funcionarios de Prisións Unidos. "Somos 500 traballadores, pero dentro 240 que traballamos a quendas, 50 por quenda", engadiu. Segundo os seus cálculos na Lama farían falta outros 50 funcionarios máis.

Este colectivo tamén alertou do proceso de privatización que se está levando a cabo. A primeira fase xa está feita, que é a vixilancia exterior, "e parece ser que hai intencións de ir privatizando oficinas e os servizos de torres, portas, anciños e demais".