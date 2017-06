López Abella presenta en Pontevedra a orde de axudas da Xunta para promoción da igualdade, dotada de 4,2 millóns

A Delegación territorial da Xunta en Pontevedra acolleu este mércores a presentación da orde de axudas do Goberno galego para promoción da igualdade, dotada de máis de 4,2 millóns de euros.

A secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, explicou ante alcaldes que están dirixidas ao desenvolvemento de programas de fomento da conciliación, de prevención e tratamento integral da violencia de xénero, e de apoio aos centros de información ás mulleres (CIM).

Ademais, López Abella puxo especial énfase en que este ano estas axudas contan cun orzamento de máis de 4,2 millóns de euros, que están cofinanciados nun 80% polo Fondo Social Europeo. Trátase dunhas subvencións dirixidas a concellos, consorcios, mancomunidades, agrupacións ou asociacións de concellos.

Na convocatoria do pasado ano destináronse 1,3 millóns de euros aos municipios da provincia de Pontevedra, segundo lembrou.

A secretaria xeral de Igualdade desagregou que a liña de axudas destinada ao fomento da conciliación conta cun orzamento que supera os 494.000 euros. A contía máxima que pode recibir unha entidad local por este programa é de 12.000 euros no caso de solicitude individual, e ata 22.000 euros se é unha solicitude conxunta de varios municipios.

LIÑAS DE AXUDA

A segunda liña de axudas, dotada con 352.000 euros, está destinada ao programa de prevención e tratamento integral da violencia de xénero, grazas á cal as entidades locais poderán subvencionar accións de intervención de carácter integral coas mulleres vítimas de violencia de xénero, coas súas fillas e fillos, así como coas persoas delas dependentes e actuacións dirixidas á loita contra a explotación sexual en xeral e a prostitución en particular.

Neste apartado a contía máxima que pode recibir unha entidad local é de 10.000 euros no caso dunha solicitude individual, e ata 20.000 euros se é unha solicitude conxunta de varios concellos.

A terceira liña de axudas corresponde ao programa de apoio aos CIM pola que o Goberno galego subvenciona as prazas para persoal funcionario, laboral fixo ou indefinido e a contratación laboral temporal ou mercantil de profesionais para a prestación dos servizos de asesoramento xurídico ou de atención psicolóxica, así como para levar a cabo as funcións de axentes de igualdade ou de fomento do traballo en rede e de dinamización do territorio con enfoque de xénero.

A contía máxima que pode recibir unha entidad local por este programa sitúase en 45.000 euros no caso dunha solicitude individual e ata 120.000 euros no caso dunha solicitude conxunta.