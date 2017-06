A sardiña poderá roldar o seis euros o quilo este xoves e venres na lonxa da Coruña por San Juan

O prezo da sardiña poderá roldar o seis euros o quilo este xoves e venres na lonxa da Coruña pola celebración do San Juan, segundo precisou a Europa Press Nacho Iglesias, responsable das salas de exposición e venda do peixe no porto coruñés. Mentres, máis de 500 efectivos conformarán o dispositivo deseñado polo Concello da Coruña para os areais.

Sardiñas De Málaga Pescado Fresco Pescador Mercado | Fonte: Europa Press

En relación ao produto estrela desta festa, a sardiña, o representante da lonxa indicou que estes días o seu prezo a está "entre dous e tres euros o quilo". Con todo, precisou que subirá este xoves e o venres xa que os barcos procuran centrar as súas capturas nos últimos días ante a previsible subida dos prezos.

"Os barcos adoitan esperar aos últimos días para completar os 6.000 quilos que teñen de cota á semana", sinalou. Ademais, indicou que nesta época entre uns 20 e 25 barcos están centrados na captura da sardiña, tanto da Coruña como de Sada e outros portos da provincia.

FESTA SEGURA E LIMPA

Mentres a lonxa e os mercados encárganse de fornecer a cantidade de sardiña necesaria, no Concello da Coruña puxeron en marcha distintas iniciativas para lograr que o San Juan sexa unha festa segura, pero tamén limpa.

No primeiro caso, e ante as mareas vivas previstas para esa noite, o Consistorio quere evitar a presenza de persoas nos areais a partir do catro da madrugada para o que empezará o desaloxo a partir das 03,00 horas.

Por leste mesmo motivo, recomendouse tamén acudir á praia de Riazor e non ao Orzán, onde as mareas vivas provocarán que as ondas cheguen ao muro do areal.

Ademais, o horario dos concertos da chaira de Riazor adiantarase para comezar ás 20,30 horas e terminar ás 01,45 horas. Nunha xornada na que, segundo a Axencia Estatal de Meteoroloxía (Aemet), non choverá, tamén se ampliou o número de efectivos do dispositivo de seguridade.

Un total de 540, o que supón 38 máis que o ano pasado, traballarán nos areais coruñeses este ano. Xunto a axentes da Policía Local e Bombeiros, haberá un aumento "significativo", segundo o Consistorio, en tarefas de "monitorización ambiental". Sen contar o persoal de limpeza, serán 420 as persoas que formen parte deste dispositivo.

REDUCIR A PRESENZA DE LIXO

Nunha festa que reúne anualmente máis de 150.000 persoas, a intención do Concello é evitar ou reducir a posibilidade de calquera incidencia na praia, xa sexan feitos delituosos ou imprudencias, ademais de lograr que se reduzan os residuos depositados nos areais.

Para iso, o Consistorio difundiu un bando coas normas que deben cumprirse para evitar ou reducir o lixo que chega ao mar. Ademais, o Consistorio puxo en marcha un dispositivo ambiental e de limpeza pola festa do San Juan para o que se instalarán colectores na proximidade dos accesos ás praias.

En total, haberá 15 grandes illas de recollida de residuos, que estarán sinalizadas con bandeiras e lonas e que se situarán na proximidade da entrada dos areais.

Neles, haberá colectores de gran capacidade que estarán acompañados por 15 colectores específicos de vidro. No caso de Riazor e Orzán, localizaranse 11 destas infraestruturas. Ademais, a Concellaría de Medio Ambiente repartirá 4.000 ecovasos reutilizables nos areais.

REPARTICIÓN DE LEÑA

As áreas de colectores serán tamén a referencia na repartición de leña sen tratar con produtos químicos, da que se ofrecerán 150 toneladas á cidadanía para facer os seus fogares desde as 19,00 horas. Por outra banda, haberá máis de 60 persoas para facilitar información.

Por primeira vez, habilitarase nos areais zona accesible para persoas con mobilidade reducida. Debido ás mareas, esta zona habilitarase en Oza, pero o obxectivo do Concello é que o ano que vén tamén se poida ampliar a Riazor.