A eurodeputada de Alternativa Galega de Esquerda en Europa (AGEe), Lídia Senra, acusou á Unión Europea de "mirar para outro lado" fronte ás prospeccións de hidrocarburos na zona de pesca do banco de Porcupine, en augas irlandesas.

Nun comunicado, Lídia Senra cualificou de "incrible" que, nunha resposta a unha pregunta formulada por ela mesma sobre prospeccións, a Comisión Europea argumente que "non dispón de información nin capacidade para determinar as condicións de explotación de recursos enerxéticos, cando ten competencias plenas na xestión pesqueira e na calidade das augas".

A eurodeputada galega explicou que trasladou á Comisión Europea a súa preocupación polos impactos que poden ter estas prospeccións en zonas tradicionais de pesca como o banco de Porcupine.

Respecto diso, entende que a Comisión Europea "mira para outro lado fronte aos intereses privados de explotación de gas e petróleo e as consecuencias negativas que esta pode ter no medio ambiente e nos recursos pesqueiros da propia Unión Europea".

"A Comisión responde que esta avaliación forma parte do proceso de autorización que levan a cabo as autoridades nacionais competentes e non encargou ningún estudo sobre o efectos de explotación de hidrocarburos nos recursos pesqueiros da zona nin dispón de información algunha sobre o número de proxectos de exploración e a súa localización", censura a eurodeputada.