Pleno.- O PP rexeita finalmente a iniciativa sobre os helicópteros de Gardacostas en desacordo co texto votado

O PP rexeitou finalmente unha iniciativa de impulso exposta na Cámara autonómica sobre os helicópteros do Servizo de Gardacostas en desacordo co texto final que foi sometido a votación na sesión plenaria deste mércores.

En concreto, o texto lido para a votación, despois dunha transacción entre o promotor inicial da iniciativa, o PSdeG, e o BNG, instaba á Xunta a realizar "os estudos necesarios que determinasen as accións a realizar para que os helicópteros adscritos ao Parlamento de Galicia sexan totalmente públicos, así como para a operatividade e mantemento".

Con todo, na iniciativa socialista defendida o día anterior por Loli Toja pedíase garantir "a continuidade" do Servizo de Gardacostas, unha vez finalizado o concurso actualmente en vigor. Tamén se demandaba a adopción das medidas necesarias para que os dous helicópteros Sikorsky que traballaban neste servizo non sexan substituídos polos Dauphin que pertencían á Xunta no ano 2005.

Con todo, aínda que o propio BNG expuña a súa emenda como "de adición" á iniciativa socialista, o contido desta non se incluíu no texto finalmente sometido a votación, "un malentendido" polo que o portavoz socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, pediu desculpas posteriormente.

EXPLICACIÓN DO PP

Previamente, o día anterior, o PP, a través do seu deputado Carlos López Crespo, avanzara o seu apoio á iniciativa socialista nos termos nos que estaba exposta, pero cambiou de postura en vista do texto sometido a votación e optou por rexeitar a proposta.

López Crespo aceptou as desculpas do portavoz socialista e manifestou que espera poder chegar a acordos co PSdeG no futuro en cuestións "tan relevantes" como o salvamento.