UE.- José Blanco súmase ás teses de Sánchez e avoga por cambiar o Goberno con Podemos e Ciudadanos

O exministro socialista de Fomento e actual eurodeputado, José Blanco, sumouse este mércores á tese do secretario xeral do PSOE, Pedro Sánchez, e avogou por retomar o diálogo con Podemos e con Ciudadanos co obxectivo de cambiar o Goberno do PP en base a un "programa realista" e para dar un "impulso" ao país que non está a dar o Executivo de Mariano Rajoy.

José Blanco no Congreso do PSOE | Fonte: Europa Press

"A situación do noso país require dunhas alternativas para darlle un impulso que non está a dar o Goberno do Partido Popular e ás veces un pregúntase que máis ten que ocorrer para que Ciudadanos e Podemos participen de verdade nunha aposta polo cambio político en España", afirmou en declaracións aos medios de comunicación.

"Neste momento se queren pódese, en base a un programa realista, aos puntos que podamos ter en común, en base a unha vontade que de momento non estamos a ver", explicou o eurodeputado galego tras presentar o informe sobre enerxías renovables do que é responsable e no que avoga por aumentar ata o 35% o obxectivo de consumo de enerxía procedente destas fontes para 2030.

Blanco asegurou que non lle gusta "opinar de política nacional", pero engadiu que "respecta" as decisións da nova dirección do PSOE ao ser preguntado pola intención do novo secretario xeral de explorar a posibilidade de cambiar o Goberno do PP co apoio de Podemos e de Cidadáns.

En todo caso, Blanco destacou que Pedro Sánchez "non dixo nada distinto ao que dixo xa hai meses" de que "non ía renunciar ao seu empeño de que houbese unha alternativa de goberno distinta baseada nun diálogo con Podemos e Ciudadanos".

Este mesmo mércores o secretario xeral do PSOE acordou cos líderes de Podemos, Pablo Iglesias, e Ciudadanos, Albert Rivera, reunirse por separado para explorar liñas de traballo conxunto.