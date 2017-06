Círculo de Empresarios vincula competitividade da economía galega con oferta de chan e simplificación administrativa

O Círculo de Empresarios de Galicia vinculou a competitividade da economía galega, entre outros factores, á oferta de chan industrial a prezo alcanzable, ou á simplificación na tramitación administrativa, segundo o informe 'Breve reflexión sobre a economía de Galicia 2017', presentado este mércores.

O documento, impulsado polo Foro de Contorna Socioeconómica e coordinada polo profesor da Universidade de Minho, Francisco Carballo-Cruz, establece un somero diagnóstico das fortalezas da economía galega, entre as que destaca a potencia de dous grandes multinacionais (PSA e Inditex), as boas conexións marítimas, ou a existencia de centros tecnolóxicos.

No entanto, alerta dos "condicionantes" que afectan o crecemento económico, como a "forte dependencia" desas multinacionais "tractoras", a escasa dimensión das empresas, a inseguridade xurídica, o exceso de carga impositiva, o "elevado prezo e falta de chan industrial", ou a "alta complexidade burocrática".

Mesmo se advirte sobre as "interferencias políticas" en determinadas entidades (como Autoridades Portuarias), dirixidas por cargos políticos "que acaban por dificultar ou ser un lastre pola súa falta de competencia", segundo apostilou Carballo-Cruz.

PORTUGAL E OUTROS CONDICIONANTES

A estes condicionantes súmanse outras dificultades, ás que se enfrontan sectores estratéxicos en Galicia. Así, o informe fai referencia á competencia asiática na industria de construción naval, ao "gran atractivo de Portugal" como lugar de implantación para as empresas e pola competencia do porto de Leixoës e o aeroporto do Porto, ou mesmo á competencia doutras Comunidades Autónomas en materia fiscal.

Entre os factores que, segundo o estudo, fan de Portugal un país "atractivo" para os investidores, destacan os menores custos, a "proactividade dos concellos" para captar eses investimentos, o aumento da cualificación profesional e capacidade directiva, a "excelente xestión" de portos e aeroportos, ou a maior "competitividade fiscal".

PROPOSTAS

Tras o diagnóstico de fortalezas, debilidades e oportunidades, o Foro de Contorna Socioeconómica fai tamén unha serie de propostas, que pasan por impulsar a "planificación estratéxica", reforzar a "colaboración intermunicipal", ou impulsar a promoción económica para atraer investidores.

Tamén reclama que se tomen medidas para "revitalizar a marca Galicia", que se fomente a colaboración público-privada, e que se acometa unha redución de impostos, que "se compensaría" cun aumento da actividade.

Así mesmo, avoga por "avanzar na simplificación administrativa" con medidas como a 'licenza express' ou un 'portelo único' para os trámites, por ampliar a oferta de chan industrial a prezo competitivo, mellorar a adecuación da FP ás necesidades das empresas, mellorar a competitividade das infraestruturas (o que inclúe acabar a conexión do AVE) e mellorar a coordinación de portos e aeroportos.