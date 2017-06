O comité de Popular-Pastor ve "vital" o mantemento das marcas en Galicia tras a compra do grupo polo Banco Santander, e así o subliñaron os seus integrantes este mércores, despois dunha sesión de control ao presidente da Xunta centrada en parte nesta operación.

O comité de Popular-Pastor, con En Marea e BNG no Parlamento | Fonte: Europa Press

En declaracións aos medios xunto ao portavoz de En Marea, Luís Villares, e a deputada do BNG Noa Presas, a representante da CIG, Rosa Conde, cualificou como de "vital importancia" o mantemento da filial de Pastor en Galicia.

"Tanto desde o punto de vista do emprego como da propia clientela e os servizos financeiros que se prestan en todo o país, pola extensión da rede e pola presenza en todos os recunchos da comunidade", afirmou.

CIG

"Esa é a nosa prioridade: o mantemento do emprego", destacou, antes de advertir de que "a duplicidade de rede é brutal e o mantemento da marca Banco Pastor permitiría atenuar esa posible reestruturación que aínda non está encima da mesa pero que se pode dar".

En paralelo situou tamén a defensa dos compañeiros "que tamén son accionistas ademais de traballadores e necesitan unha solución" tras perder todo.

CC.OO.

Francisco Villares, de CC.OO., apostou por unha resolución do axuste de persoal "de maneira non traumática", con medidas todas de carácter voluntario.

Así, falou de "prexubilacións e ideas imaxinativas que poden pasar por excedencias e mobilidade xeográfica", entre outras. Ademais, denunciou que a día de hoxe hai "cantidade de horas extras que non se cotizan" e iso tamén queren "que se corrixa".

UXT

En representación de UXT, Javier Castro avisou de que Santander por agora "non garantiu aínda o emprego aínda de Popular-Pastor", e fixo unha defensa "clara" por que se manteñan as dúas marcas Pastor-Popular e Santander.

"Entendemos que é o único camiño no que podemos dar garantía real de emprego", expuxo, no apartado laboral. No relativo á sociedade, igualmente, dixo que o mantemento das dúas marcas "é fundamental tamén".

Iso, para paliar o "estreitamento que se está producindo en Galicia" cara ao "oligopolio" no sector financeiro e tamén para evitar "en certa maneira a dificultade no acceso ao crédito", con "máis oficinas" para a atención ao público.

Por outra banda, afirmou tamén estar "expectante a ver o que pasa cos accionistas".

UNIVERSAL SUPPORT

Como portavoz dos traballadores de Universal Support, unha das auxiliares que traballa para Pastor, como centro de chamadas, falou Carlos Parrondo, quen trasladou a "preocupación" dun persoal de 280 persoas que traballan en Bergondo (A Coruña).

"No seu momento pertenciamos a Pastor, coa venda vendeunos a Conecta, unha multinacional que curiosamente en parte é propiedade do Santander e o 80% do traballo que facemos é dar servizo ao Popular", explicou.

Agora, atópanse nunha situación en que termina o contrato que tiñan por cinco anos e "coincide con esta absorción do Santander". "Unha boa parte" dos postos, entende Parrondo, "perigan" e a empresa non deu "ningunha solución nin ningunha información".

EN MAREA

Pola súa banda, Luís Villares denunciou "deixamento" por parte de Feijóo no "desmantelamento" do sistema financeiro galego. "Nove anos de goberno do Partido Popular que serven para o desmantelamento total", censurou.

Fronte a isto, reclamou o mantemento de Popular-Pastor en Galicia como unha filial, para que sobrevivan a rede de oficinas e o emprego.

ASEMBLEA DA CIG

Este martes, a CIG celebrou en Santiago unha asemblea de traballadores de Popular-Pastor, Santander e Universal Support, para abordar o proceso de integración.

Segundo fontes consultadas por Europa Press, os traballadores decidiron, polo momento, aprazar a convocatoria de mobilizacións, tendo en conta que aínda non se coñecen os plans da entidade liderada por Ana Botín.