A Xunta destaca as oportunidades que abre nos sectores agroalimentario e industrial a viaxe a China

O conselleiro de Economía, Francisco Conde, destacou este mércores as oportunidades que abre para os sectores agroalimentario e industrial a recente visita dunha delegación do Goberno galego e unha trintena de empresa a China.

En resposta a unha pregunta do PPdeG no pleno do Parlamento galego, Conde sinalou a "importancia" desta viaxe a "a segunda economía do mundo", mentres remarca as novas vías de negocio que se abren e a oportunidade de atraer investimentos a Galicia.

Neste sentido, o conselleiro considera que a viaxe serviu para "mostrar que Galicia é un lugar estratéxico para conectar América, Europa e Asia" no marco de "a nova ruta da seda".

Así, subliña que se puideron estreitar relacións con tres das empresas máis importantes no sector agroalimentario: COFCO que se comprometeu a visitar Galicia, o grupo JD.com --que avaliará incluír produtos galegos na súa plataforma de venda 'en liña'-- e o grupo Xangai Fisheries --que aumentará a exportación da conserveira Albo e móstrase disposta a cooperar noutros ámbitos--.

Ademais, apunta que a maior multinacional chinesa, CITIC, confirmou a consolidación do investimento en Galicia e visitará a Comunidade a finais de ano. Tamén no campo da automoción varios empresarios visitarán a Comunidade en setembro para coñecer o traballo do sector.