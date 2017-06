Educación presenta unha oferta de formación profesional de case 30.000 prazas e un incremento do 31,6% en FP Dual

O borrador da oferta de ciclos formativos da Xunta para o curso 2017/18 con 29.591 prazas en primeiro curso en centros públicos para en 1.182 ciclos e programas formativos autorizados, dos que destaca a potenciación da FP Dual cun 31,6% máis de prazas, 29 novos proxectos e a implantación de dobres titulacións.

Esta modalidade de FP é a aposta principal da Consellería de Educación para esta etapa o próximo curso, cando arrincarán 29 ciclos, tres deles por primeira vez como dobre titulación no ciclo superior de Dirección de cociña e en Dirección de servizos de restauración. En concreto, ofertaranse no CIFP Paseo das Pontes (A Coruña), CIFP Carlos Oroza (Pontevedra) e no IES de Foz (Lugo) coa empresa Arlea Hotels.

Entre as novidades, no CIFP Paseo das Pontes (A Coruña), ofertarase o ciclo de grao medio en Panadaría, enchería e confeitaría; Confección e moda (CIFP Paseo das Pontes, A Coruña, con Inditex), Cociña e gastronomía (IES Sanxillao, Lugo, coa Oca Hotels), Aproveitamento e conservación do medio natural (IES San Rosendo, Mondoñedo, con 12 empresas e a Asociación Provincial de Empresarios da Primeira Transformación da Madeira de Lugo), Electromecánica de maquinaria (CIFP Porta da Auga, Ribadeo, con 7 empresas), e Soldadura e caldeiraría (IES de Valga, con 9 empresas diferentes).

En grao superior, tamén en modalidade dual, Química industrial (IES A Sardiñeira, con Hijos de Rivera), Mecatrónica industrial (IES Universidade Laboral de Culleredo, Hijos de Rivera), Xestión de vendas e espazos comerciais (IES A Pontepedriña de Santiago de Compostela, con Leroy Merlín), Estética integral e benestar (IES Muralla Romana, Lugo, con Oca Hotels), Xestión de aloxamento turísticos (IES de Vilamarín, con Arlea Hotels), e e Mecatrónica industrial (IES Fermín Bouza Brey, Vilagarcía de Arousa, con 8 empresas do sector de conservas de produtos do mar e ANFACO-CECOPESCA).

NOVA CREACIÓN

Ademais de FP Dual, ofertaranse catro ciclos de nova creación, en concreto os de FP Básica de Mantemento de vivendas (IES Chan do Monte, Marín) e de Actividades domésticas e limpeza de edificios (IES Primeiro de Marzo, Baiona), o de grao superior en réxime ordinario de Promoción de igualdade de xénero (CIFP A Xunqueira, Pontevedra) e o mencionado de FP Dual de Redes e estacións de tratamento de augas (CIFP Politécnico de Santiago).

Tamén se implantarán como novidade os ciclos de FP Básica de Servizos comerciais (IES A Pontepedriña, Santiago de Compostela), de Agroxardinaría e composicións florais (IES de Mugardos), de Cociña e restauración (IES de Sabón) e de Electricidade e electrónica (IES de Sabón).

Nos de grao medio en réxime ordinario, serán novos no seu centro o de Atención a persoas en situación de dependencia (IES Lois Pena Novo, Vilalba) e Xardinaría e floraría (IES Plurilingüe San Rosendo, Mondoñedo); mientres que de grao superior serán o de Deseño e amoblamento (CIFP Politécnico de Santiago e CIFP A Xunqueira), Sistemas de telecomunicacións e informáticos (IES Escolas Proval, Nigrán) e de Educación infantil (IES Francisco Daviña Rey, Monforte de Lemos).